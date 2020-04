I NUMERI

MILANO La Spagna non abbassa la guardia contro il coronavirus e proroga il lockdown fino al 26 aprile. Perché se il superamento del picco appare vicino, ora ci sono più casi che in Italia: è il secondo malato più grave nel mondo, dietro agli Stati Uniti. I casi accertati sono quasi 125.000, 11.744 i morti. Ma c'è una tregua: 809 nuove vittime nelle ultime ventiquattr'ore sono la cifra, seppure enorme, più bassa della settimana. Anche i nuovi contagi e i ricoveri (compresa la terapia intensiva) si confermano in flessione. Le autorità sanitarie intravedono un «raggio di speranza», ma allo stesso tempo hanno chiesto di restare «vigili». Per il premier Pedro Sanchez si tratta della «grande crisi delle nostre vite» e annuncia che «la de-escalation non sarà più morbida».

VIRUS A DOWNING STREET

In Gran Bretagna invece non è ancora tempo di fase due. Lo dimostra il nuovo record di vittime in un giorno, 708, che porta il bilancio a oltre 4.300. E tra loro c'è anche un bimbo di 5 anni, a Londra: il più giovane a morire in Europa, insieme con una bimba della stessa età deceduta in Italia nei giorni scorsi. Entrambi avevano patologie pregresse. I contagi sono quasi 42.000, il governo insiste che bisogna «restare a casa» perché secondo il servizio sanitario «non c'è alcuno spazio» per alleggerire le misure nonostante nell'entourage di Downing Street si torni a parlare di «immunità di gregge». È la tesi dell'epidemiologo Graham Medley, uno dei consulenti del premier britannico Boris Johnson, per il quale non sono certo giorni facili. Dopo essere risultato positivo al test, anche la sua compagna e promessa sposa, la trentunenne Carrie Symonds, incinta da qualche mese, è in isolamento a letto con i sintomi del virus da una settimana.

