ROMA La movida, con i suoi assembramenti incontrollati, finisce nel mirino dell'Organizzazione mondiale della sanità. All'origine dei nuovi picchi in Europa ci potrebbe essere proprio l'aumento dei casi di Coronavirus registrato tra i giovani. L'andamento dell'epidemia continua a preoccupare in diversi Paesi del Vecchio Continente, a partire dalla Spagna, dove i nuovi contagi sono stati 1.153 nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto dal 2 maggio, con Aragona, Catalogna e Madrid le zone più colpite. A lanciare l'allarme e a chiedere una maggiore responsabilizzazione è stato il direttore dell'ufficio regionale dell'Oms, Hans Kluge, secondo cui è necessario che le autorità comunichino meglio con i ragazzi e li coinvolgano di più nella prevenzione.

Anche in Germania cresce ancora la paura, con quasi 700 nuovi infettati in un solo giorno e l'indice di trasmissione risalito a 1,2. Resta sempre alta la curva n Romania, con 1.182 nuovi positivi. L'epicentro mondiale della diffusione del virus continuano tuttavia ad essere gli Usa, dove i morti nelle ultime 24 ore sono stati quasi 1.600, il numero più alto da due mesi e mezzo, e 60.000 i nuovi casi. Almeno 150.000 persone sono morte finora nel Paese e sono saliti a 21 gli Stati definiti zona rossa, con un boom senza precedenti di trasmissioni.

Nel mondo, l'epidemia peggiora anche a Hong Kong, il cui sistema ospedaliero rischia di collassare con l'impennata di casi: più di 100 al giorno. Meno di un mese fa la media giornaliera era sotto la decina. Per la prima volta dall'inizio della pandemia, anche in Giappone il numero dei contagi giornalieri ha superato quota mille, con la situazione che diventa allarmante nei principali centri urbani del Paese. Tra gli Stati più colpiti c'è anche l'Iran con 2.636 nuovi casi e quasi 200 vittime, dopo il record negativo di 235 morti toccato martedì.

Mentre il virus non accenna a rallentare la sua andatura, continua anche la corsa a un vaccino. La Russia punta a essere il primo paese al mondo a registrarne uno, nonostante le preoccupazioni sulla sua sicurezza e sull'efficacia. Il farmaco cui sta lavorando l'istituto nazionale di ricerca Gamaleya è stato inviato al ministero della Salute per essere valutato dagli esperti. Ci si aspetta che la sua registrazione avvenga tra il 10 e il 12 agosto. Potrebbe invece ricevere il via libera nel primo semestre del 2021 il vaccino sviluppato dal gruppo farmaceutico francese Sanofi e da quello britannico GlaxoSmithKline. I due colossi industriali hanno riferito di colloqui in corso con Commissione europea, Italia, Francia e altri governi.

Intanto in Italia aumentano i positivi (+289, per un totale di 246.776) e sono 6 i nuovi decessi (in tutto finora 35.129). Solo Umbria e Basilicata sono senza casi. Invece il Veneto ne registra altri 25 (dall'inizio 19.891), tanto che sono 3.074 i soggetti in quarantena, 115 i ricoverati in area non critica e 6 quelli in Terapia Intensiva (fra cui nuovamente 3 positivi). La conta delle vittime resta ferma a 2.073, così come a 345 quella del Friuli Venezia Giulia, dove sono stati rilevate altre 3 infezioni (3.378 nell'emergenza).

