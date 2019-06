LA SOLUZIONE VENEZIA Passaggi più distanziati tra una nave da crociera e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLUZIONEVENEZIA Passaggi più distanziati tra una nave da crociera e l'altra. E per quelle con la stazza maggiore, l'impiego di ben tre rimorchiatori, anziché i due attuali, per guidarle lungo i canali lagunari fino al porto di Venezia. A dieci giorni dall'incidente che ha dimostrato la pericolosità del traffico di questi colossi nel cuore della città, e quindi l'urgenza di trovare un modo per allontanarli a San Marco, arriva una prima stretta ai movimenti delle grandi navi. Una serie di limitazioni che dovrebbero garantire una maggiore...