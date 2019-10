CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLIDARIETÀPADOVA Francesca ieri si è concessa una passeggiata, due passi fuori dall'ospedale, una manciata di minuti per assaporare il gusto di una buona notizia, rara da quando la sua bambina, Giorgia, si è ammalata: un'azienda dell'Aquila, la Dante lab, le ha inviato gratuitamente un kit per avviare un'indagine genetica approfondita sul Dna di sua figlia. Perché Giorgia, a 4 anni, è ferma in un letto in terapia intensiva all'ospedale Civile di Padova, in sedazione profonda dal 13 settembre scorso. E nessun medico ha ancora capito...