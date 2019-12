LA SOCIETÀ

ROMA Autostrade per l'Italia non crede affatto che la norma sulla revoca delle concessioni che il governo ha inserito nel Milleproroghe non abbia intento punitivo nei suoi confronti. E d'altronde le parole del capo politico dei Cinquestelle, Luigi Di Maio, e quelle scritte dai suoi uomini sul blog delle stelle, non lasciano molto spazio all'immaginazione: il bersaglio è Aspi. Punto. La norma - checché ne dicano i dem - ha un solo obiettivo: far scattare la revoca senza dover pagare gli indennizzi previsti dalla Convenzione Unica. Ovvero una cifra monstre, addirittura superiore a quella che il governo con grande fatica ha dovuto recuperare nell'ultima manovra per disinnescare l'aumento dell'Iva: 23,5/25 miliardi di euro. E così Aspi l'altro ieri, al termine del consiglio di amministrazione appositamente convocato, ha analizzato i vari scenari e ha deciso di giocare d'anticipo, minacciando di risolvere il contratto prima che sia il governo a revocare la concessione, appellandosi all'art.9 bis comma 4 della Convenzione Unica che disciplina il recesso, la revoca e la risoluzione della stessa convenzione. Quelle clausole prevedono che la società possa sfilarsi dal contratto, chiedendo il risarcimento previsto, nel caso dovessero intervenire modifiche all'assetto normativo e regolatorio. Ovvero proprio quello che il governo vuole fare adesso.

Già ieri sera, al termine del cda, sono partite via pec tre missive. Destinatari: Palazzo Chigi, Ministero dei Trasporti e Ministero dell'Economia. Il testo è inequivoco: «L'eventuale adozione di una norma con contenuti analoghi a quelli indicati nell'art.33 del decreto Milleproghe determinerebbe il verificarsi dei presupposti di cui all'art.9 bis comma 4 della Convenzione Unica e quindi la risoluzione di diritto della stessa. Ciò in ragione del rispetto del principio di affidamento e a tutela del patrimonio della società e di tutti gli stakeholders». Aspi inoltre ricorda che «già nel 2006 la Commissione Europea ha sancito che i contratti di concessione non sono modificabili in modo unilaterale, in forza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento».

I CALCOLI

Nella lettera al governo non si cita espressamente la cifra del maxi-risarcimento. Ma il calcolo è presto fatto: la Convenzione prevede che l'indennizzo deve essere parametrato al valore attualizzato dei flussi di cassa operativi al momento della revoca fino al valore residuo a fine concessione (meno il 10% se decadenza e salvo maggior danno). La Convenzione scade nel 2038. E ben due recenti e autorevoli stime (Mediobanca e Jp Morgan) elaborate sulla scorta degli ultimi bilanci di Aspi e delle previsioni di traffico sulla rete autostradale gestita, concordano che la cifra si aggira tra i 23,5 miliardi di euro e i 25 miliardi di euro. La battaglia legale sarà dunque durissima. D'altronde l'effetto della revoca senza indennizzo farebbe mancare ad Autostrade le risorse per restituire circa 10,8 miliardi di euro di debito con conseguente default. Gli effetti a catena sarebbero disastrosi. Non a caso ieri a Piazza Affari per il titolo è stata una debacle: -4,8%, in un solo giorno sono stati bruciati 883 milioni di euro di capitalizzazione.

Giusy Franzese

