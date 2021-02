LA SITUAZIONE

VENEZIA Tra dieci giorni cadrà il primo anniversario di Vo'. Un anno di emergenza per il Veneto, in cui 3.432 pazienti sono entrati in Terapia intensiva a causa del Covid e 1.346 di loro non ce l'hanno fatta a sopravvivere. Questi numeri potrebbero sembrare lontani, ora che l'andamento dei ricoveri è in discesa: «Prevediamo un'ulteriore riduzione nelle prossime due settimane, ma la curva non arriverà a zero e potrà alzarsi nuovamente, se non rispetteremo le regole anti-assembramento», avverte tuttavia Paolo Rosi, coordinatore regionale del Comitato di crisi Coronavirus.

LA FOTOGRAFIA

Ieri il tasso di occupazione dei posti in Terapia intensiva per pazienti Covid, sul totale dei mille complessivamente attivabili, è calato al 14%, secondo la quotidiana rilevazione di Agenas. La fotografia scattata a mezzogiorno vedeva 122 positivi e 47 negativi, ai quali andavano aggiunti 299 ricoverati per altre motivazioni, per cui i letti già attrezzati ma ancora liberi risultavano in tutto 139. «I nuovi ingressi spiega Rosi sono in media 6-8 al giorno. Se la tendenza continua, per fine febbraio ci aspettiamo di arrivare a 95-100 posti occupati e di veder stabilizzare il dato. Ma se i contagi tornano ad aumentare, cresceranno di nuovo anche i ricoveri in area non critica e quindi in Terapia intensiva».

LA DINAMICA

Ormai la dinamica è chiara: ogni dieci malati che entrano in ospedale, uno ha bisogno della respirazione assistita. «Il 70% passa dalle Malattie infettive alla Terapia intensiva nel giro di 7-15 giorni specifica l'esperto mentre gli altri vengono intubati subito. La degenza in area critica dura mediamente 13 giorni, ma la forchetta è molto ampia: una larga fascia di pazienti resta anche tre settimane e c'è chi supera il mese, raddoppiando la permanenza complessiva in ospedale. Si tratta soprattutto di soggetti avanti con l'età, i più esposti al rischio di una lunga riabilitazione per recuperare le funzioni respiratorie e motorie dopo il lungo allettamento».

Quasi la metà dei ricoverati è composta da anziani: il 35% ha fra 70 e 79 anni, il 13% fra 80 e 90, l'1% punta ai 100. Ma questo significa che l'altra metà ha meno di 69 anni, tanto che i cinquantenni sono il 16% e il 7% è ancora più giovane. A morire finora è stato il 39% dei malati intubati, con una maggioranza relativa di settantenni (43,1%), anche se va fatto presente che una vittima su dieci non aveva ancora compiuto i 60. Circa tre quarti del fenomeno è localizzato dopo l'estate: da luglio sono avvenuti 2.588 ricoveri e 1.041 decessi, contro rispettivamente 844 e 305 registrati in primavera.

IL PERSONALE

Ecco spiegato il crescente sforzo profuso dal personale sanitario in questi dodici mesi. «In questo momento osserva Rosi i sanitari di Terapia intensiva, Pneumologia e Malattie infettive stanno prendendo un po' di fiato, ma il carico di lavoro non è ancora da condizioni ordinarie». «Anche perché interviene l'assessore regionale Manuela Lanzarin nel frattempo sono gradualmente riprese le attività diagnostiche e chirurgiche che erano state sospese. Per quanto riguarda i medici intensivisti, Azienda Zero ha bandito un concorso da 141 posti, ma ci aspettiamo già di non trovare abbastanza candidati». Di qui l'appello a osservare le prescrizioni anti-contagio: «È il miglior modo per ringraziare i lavoratori della sanità per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo da un anno a questa parte».

A.Pe.

