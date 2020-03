LA SITUAZIONE

VENEZIA Resta alto il tributo pagato dai sanitari all'emergenza Coronavirus in Veneto. Secondo l'ultima rilevazione della Regione, sono 796 gli operatori attualmente in isolamento a casa o ricoverati all'ospedale. Questa temporanea emorragia di personale potrà però essere tamponata dalla massiccia adesione ai tre avvisi pubblicati da Azienda Zero per l'ingaggio di specialisti, guardie mediche, infermieri e tecnici con contratti libero-professionali o di collaborazione coordinata e continuativa: sono infatti già un migliaio le candidature tra cui le Ulss potranno selezionare i nuovi innesti, mentre si fa favorevolmente sentire l'apporto dei 500 neo-laureati che erano stati assunti in virtù delle discusse delibere di Ferragosto e che stanno lavorando a pieno ritmo in Pronto Soccorso e in Geriatria.

FERMI AI BOX

Sono diversi i motivi per cui i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari sono fermi ai box nelle varie aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto. Per esempio 233 sono in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone contagiate. Il numero si è abbassato rispetto ad alcune settimane fa: è infatti intervenuta, dal ministero della Salute, l'autorizzazione al rientro per i dipendenti negativi e asintomatici, a condizione che vengano costantemente tamponati. Sono invece risultati positivi al test i 536 lavoratori che stanno trascorrendo la malattia a casa. I colleghi più gravi, e per questo ricoverati all'ospedale, sono invece 22, mentre per altri 5 non sono noti i dettagli dell'isolamento. La più bersagliata è l'Ulss 2 Marca Trevigiana con 179 casi, seguita dall'Ulss 7 Pedemontana con 114.

LE DISPONIBILITÀ

Un aiuto alle aziende in sofferenza arriva però dalle circa mille disponibilità formalizzate ad Azienda Zero e da questa segnalate alle Ulss. Per quanto riguarda i medici, si tratta di specialisti, pensionati e specializzandi in Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiologia, Epidemiologia, Malattie Respiratorie, Malattie Infettive, Medicina d'Urgenza, Medicina Interna, Virologia e Radiodiagnostica. Poi ci sono le guardie mediche, gli infermieri, gli assistenti sanitari e i tecnici di radiologia e laboratorio. I compensi variano da 60 a 30 euro lordi l'ora.

I GIOVANI

Nel frattempo sono mobilitati nell'emergenza pure i giovani medici di Medicina Generale arruolati l'estate scorsa. Fra loro c'è anche Carlo Santucci, diventato famoso come l'eroe del treno che salvò una turista sulle Dolomiti e che per questo è stato premiato anche dal presidente Sergio Mattarella, ora in servizio al Pronto Soccorso di Camposampiero. «Nella drammaticità del momento confida è un'esperienza molto bella. Da romano mi sono reso conto che la sanità del Veneto è veramente un'eccellenza, dal punto di vista clinico, organizzativo e umano, il che consente di riconoscere a ogni paziente una propria elettività. L'intuizione del governatore Luca Zaia si è rivelata corretta: ci stiamo guadagnando sul campo una formazione straordinaria. Ora però occorre che il Governo sia coerente con le parole di apprezzamento per la classe medica, che sta dimostrando di sapersi caricare il Paese sulle spalle: permetta ai 10.000 medici che ogni anno restano fuori dalle scuole di specializzazione di completare gli studi, magari lasciando la gestione alle Regioni virtuose come il Veneto. Questa emergenza ci sta mostrando l'estrema necessità di rianimatori: vogliamo importarli dall'estero o piuttosto formarli qui, dove ci sono i migliori maestri?».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

