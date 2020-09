LA SITUAZIONE

VENEZIA Più che le distanze, sono i trasporti, il personale e il maltempo le incognite che gravano sull'avvio dell'anno scolastico in Veneto. All'indomani dell'intesa fra il Governo e le Regioni, ieri è stato fatto il punto della situazione, in vista della prima campanella che il 14 settembre suonerà a Vo' alla presenza di Sergio Mattarella. «Il nostro territorio merita davvero la visita del capo dello Stato, perché è dall'inizio di luglio che lavoriamo per tradurre in misure logistiche le prescrizioni sanitarie e ora vediamo un giusto contemperamento fra l'esigenza di garantire la salute e la sicurezza e la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche», dice Carmela Palumbo, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, mentre gli assessori Elena Donazzan (Istruzione) ed Elisa De Berti (Trasporti) segnalano appunto il nodo ancora parzialmente irrisolto del servizio pubblico locale.

NELLE AULE

Ma andiamo con ordine. La decisione di togliere l'obbligo della mascherina in classe, a fronte del distanziamento di un metro, sembra soddisfare il Veneto. «Alla fine è prevalso il buon senso», apprezza l'assessore Donazzan. Aggiunge il direttore Palumbo: «L'operazione è assolutamente fattibile, anche perché in questi mesi ne abbiamo fatto la stella polare dell'organizzazione interna, grazie anche alla collaborazione degli enti locali e all'utilizzo dei fondi per l'edilizia scolastica, gli affitti e il noleggio. Ora nelle aule ci sono le condizioni per rispettare l'indicazione. Dal 31 agosto e fino al 4 settembre, inoltre, è in corso la prima delle tre consegne di migliaia di banchi comprati dal commissario Domenico Arcuri, in gran parte monoposto tradizionali, ma anche qualche seduta innovativa (a rotelle, ndr.). Si è cominciato dai centri di Treviso e Padova e si cercherà di stringere in queste due settimane, dopodiché la seconda fornitura scatterà tra fine settembre e inizio ottobre e la terza si concluderà entro il mese prossimo. Vanno poi i considerati anche i massicci acquisti effettuati dai Comuni nel Vicentino e nel Veronese».

I DANNI E I DOCENTI

Proprio in queste due province, però, sussistono criticità causate dalle recenti trombe d'aria. «In un istituto professionale di Arzignano sono stati scoperchiati i laboratori spiega Palumbo e ci sono problemi anche a Montecchia di Crosara e Soave. Da domenica ci stiamo adoperando affinché gli enti locali ricevano i fondi stanziati dal ministero dell'Istruzione proprio per queste evenienze, in modo che almeno i tetti possano essere rapidamente ripristinati». Altra spina nel fianco di tante scuole è l'arruolamento dei docenti. «In questa settimana completeremo la chiamata in ruolo da fuori regione sottolinea il direttore dell'Ufficio scolastico regionale e nella prossima procederemo con le supplenze. Sono preoccupata per i tempi: arriveremo a gestirne 14.000 in 7 giorni. Ma non molliamo, perché questo è un anno impegnativo che richiede organizzazione e comunicazione, contro l'ansia, la sfiducia e il qualunquismo».

LE AZIENDE

Non meno urgente è poi il tema del trasporto pubblico locale, autorizzato alla capienza dell'80%. «Ma questo significa che il 20% è destinato a restare a terra sottolinea l'assessore De Berti dal momento che i 200 milioni per i servizi aggiuntivi promessi dal Governo basteranno sì e no per arrivare a dicembre. In ogni caso le incertezze sono troppe per far quadrare i conti. Mi sono subito confrontata con le aziende e tutte mi hanno evidenziato l'impossibilità di contare sugli introiti degli abbonamenti annuali: a Belluno sono l'80% del totale ma le famiglie non si fidano e non li fanno, a Verona da 70.000 all'anno scenderanno a 40.000 perché tanti genitori preferiscono fare a turno e accompagnare i figli. Altra questione: se le scuole possono decidere in autonomia gli orari, come possono i gestori garantire mezzi per tutti? E ancora: chi controlla il superamento della capienza, chi dice ai passeggeri in attesa se non possono salire, chi ordina ai viaggiatori in più di scendere? È dal 31 marzo che poniamo domande e proponiamo soluzioni al ministro Paola De Micheli, ma le Regioni sono sempre state ignorate e lo dicono pure le amministrazioni di centrosinistra, dall'Emilia Romagna alla Campania».

LA TEMPERATURA

Il tempo stringe, ma per l'assessore Donazzan c'è ancora margine per intervenire sulla misurazione della temperatura: «Propongo l'installazione di termoscanner in tutte le sedi scolastiche. Affidarsi alla misurazione a casa da parte delle famiglie è chiaramente inattendibile, così come sarà impraticabile misurare individualmente la temperatura con l'uso della pistola. Costa troppo? Invece di spendere inutilmente milioni per l'acquisto di banchi con lo rotelle che non serviranno a nessuno, il Governo investa su questi dispositivi».

Angela Pederiva

