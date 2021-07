Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA Mentre le dosi somministrate superano quota 5 milioni, un ragazzo tornato dalla Spagna lotta per la vita contro il Coronavirus. Sono le due facce del Covid in Veneto, a un anno e cinque mesi dall'inizio dell'emergenza: il vaccino ormai ha messo sostanzialmente in sicurezza gli anziani, ma i giovani non immunizzati sono ancora nel mirino del patogeno. Così nella calura di luglio la Regione lancia la sua campagna d'agosto:...