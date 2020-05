LA SITUAZIONE

VENEZIA Mascherine a 50 centesimi più Iva. Ma a Treviso è quasi impossibile trovarne. «Diciamo che le mascherine ci sono, ma non a 50 centesimi più Iva», spiega Paola Pesce, titolare della farmacia in Calmaggiore, l'unica dove si trovano a 61 centesimi. «Noi ne avevamo comprate ingenti quantitativi e ne abbiamo ordinate ancora. Non le paghiamo assolutamente quella cifra comunque. Questo sia chiaro». La farmacista spiega come nel pieno dell'epidemia per meno di 1,2 euro non si trovasse niente. «Non è che siano scese poi di molto - aggiunge - oggi vanno dai 90 centesimi all'euro». Insomma l'annuncio della Protezione Civile di pochi giorni fa ha posto nell'imbarazzo i farmacisti. «Dobbiamo trovare le mascherine e dobbiamo anche venderle alla metà. Personalmente ritengo giusto dare un servizio alla cittadinanza. Sono in centro, la città è spopolata, io faccio il mio: garantisco il presidio al prezzo stabilito dal Governo, augurandomi che il cliente mi premi e torni qui. Certo, tutti ci saremmo aspettati di poter trovare in maniera agevole e a prezzo giusto le mascherine. Invece non è affatto così».

Sono 1000 le mascherine vendute in una giornata dalla farmacia di Prato della Valle a Padova al prezzo di 50 centesimi l'una. «Avevo una scorta in casa, le avevo pagate 90 centesimi ma ho deciso di rendere un servizio alle persone e alla città in questo momento di emergenza - spiega il titolare Livio Pinzerato - il decreto del presidente del consiglio dei ministri parla di vendita a 50 centesimi, quota che non tiene conto dell'Iva che porta il prezzo a 61 centesimi, ma la vendita di mascherine non è il core business delle farmacie. A questo punto pur rimettendoci ho deciso che invece di offrire le mascherine ad associazioni o Enti come molti hanno fatto, di darle alle persone rispondendo alle loro necessità. Ora le difficoltà arrivano con le nuove forniture, i grossisti ne sono sprovvisti - chiude - forse ne avrò a fine settimana al prezzo di 48 centesimi ma continuerò ad offrirle a 50 per spirito di servizio».

AIUTO

Proprio ieri mattina, la centralissima farmacia Morelli di Venezia di campo San Bartolomeo, di fronte al ponte di Rialto, ha venduto il suo primo quantitativo di mascherina a 50 centesimi. «Diciamo 61 - spiega il titolare - perché sono 50 centesimi più Iva. A questo prezzo è difficile reperirle ma ne sono arrivate 250 che sono andate bruciate in poche ore nelle nostre due farmacie (Alla Madonna e della Vecchia e del Cedro Imperiale). Per questo ne abbiamo distribuite due o tre a cliente per cercare di accontentare un po' tutti. Il problema è che a questi prezzi (48 cent all'ingrosso) è difficile trovarne una quantità adeguata, così anche se dovrebbero essere monouso, siamo costretti a dare qualche consiglio su come cercare di sanificarle per usarle ancora un po'. Troppo poco per una città come Venezia. Oggi, però, dovrebbero arrivarne altre. Un altro problema - conclude - è rappresentato dai guanti, anch'essi introvabili, così come l'alcol denaturato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

