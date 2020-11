LA SITUAZIONE

VENEZIA La seconda ondata dei contagi è ancora in piena ascesa, ma in Veneto ha già toccato il picco dei ricoveri raggiunto dalla prima. Ieri mattina i pazienti accolti negli ospedali per acuti (2.701) e di comunità (217) risultavano complessivamente 2.918, quando invece nel momento peggiore della primavera avevano oltrepassato di poco quota duemila. «È stato abbondantemente superato in questi giorni il numero massimo di ricoverati in area non critica che avevamo a marzo-aprile e ci stiamo avvicinando al tetto anche nelle Terapie intensive», osserva il governatore Luca Zaia, alludendo ai 2.395 degenti Covid di reparti come Malattie infettive e Pneumologia, ai 217 delle strutture intermedie e ai 306 che sono intubati. Numeri destinati a dimostrare che «la battaglia non è finita», per cui oggi sarà rinnovata l'ordinanza che fissa le restrizioni nella zona gialla plus e prossimamente non saranno esclusi tamponi a tappeto nelle aree considerabili rosse per la mole dipositivi.

GLI ASSEMBRAMENTI

Se venissero calcolate a parità di tamponi, rispetto ai primi mesi dell'epidemia oggi le infezioni sarebbero «un terzo». Ma allora perché ci sono così tanti ricoveri? «Il motivo risponde Zaia, sostenuto dai dati elaborati dagli assessori Manuela Lanzarin e Gianpaolo Bottacin è uno solo: gli assembramenti. Durante il lockdown non c'erano, mentre oggi conviviamo con il virus. E c'è chi esagera, come ho visto fare anche venerdì sera, con la folla fuori dai bar alla chiusura delle 18, come se fosse necessario dover esorcizzare qualcosa... Me lo dicono anche i gestori: più di qualcuno, dopo aver bevuto il caffè, resta due ore a parlare con gli amici e con la mascherina abbassata. Così non va bene, rischiamo l'effetto boomerang: sappiamo di essere in zona gialla e sentiamo dire che il Veneto ha gestito bene la situazione, per cui ci rilassiamo, ma il Covid non perdona». Per questo il governatore non esclude una possibile terza ondata. «Nessuno ha la sfera di cristallo premette ma credo che avremo una serie di montagne russe dove il virus è presente, ora andando giù e ora tornando su. Non sono convinto che la curva in cui siamo arrivati vada ad esaurirsi: pesa anche la stagionalità di un inverno caratterizzato dalle sindrome influenzali, per cui l'unica soluzione è la vaccinazione».

IL PROVVEDIMENTO

Nell'attesa, in mattinata il governatore firmerà la nuova ordinanza, lasciando di fatto due giorni di vuoto normativo rispetto al provvedimento scaduto domenica. «Non cambia nulla sottolinea Zaia perché le misure sulle chiusure riguardano soprattutto il fine settimana e la sospensione delle lezioni di educazione fisica e di canto non è mai stata efficace, in quanto il Comitato tecnico scientifico non ha più dato il parere che avevamo chiesto, evidentemente ritenendo che non si tratti di una priorità». Fra ieri e oggi sono però rimasti scoperti i mercati. «I sindaci rimarca il presidente della Regione possono comunque continuare a contingentare gli accessi di loro iniziativa e anzi li ringrazio a cominciare dal loro presidente Mario Conte. Abbiamo preferito rinviare la nuova ordinanza per allinearla all'altra in scadenza, quella sui tamponi effettuati dai medici di base». Su cui ci sarà da discutere, pare però di capire, soprattutto sul piano dei rimborsi.

TEST A TAPPETO

A proposito di test, il Veneto potrebbe fare come il Friuli Venezia Giulia e promuoverli a tappeto nei Comuni maggiormente bersagliati dal Coronavirus. «Non possiamo replicare il modello dell'Alto Adige che ha organizzato uno screening per tutti puntualizza Zaia perché abbiamo dieci volte i suoi abitanti. Però stiamo ragionando su focolai definiti, come ad esempio quelli scoppiati nella Valle dell'Agno, nel Vicentino, o ad Auronzo, nel Bellunese. Abbiamo capito che c'è una diffusione dell'infezione data dalla contiguità e da una socialità con molta promiscuità, Perciò non è un'opzione da escludere e ne abbiamo già parlato con i sindaci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

