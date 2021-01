LA SITUAZIONE

VENEZIA L'espressione farà sorridere il luminare della virologia Giorgio Palù, atteso oggi a Marghera come presidente di Aifa. Ma l'immagine tratteggiata ieri dal governatore Luca Zaia, «mini-immunità di gregge», chiarisce la strategia della Regione nella campagna vaccinale: procedere a ritmo serrato con l'inoculazione del siero, dunque da lunedì Pfizer Biontech per la seconda dose fra ospedali e Rsa, poi da febbraio Moderna per gli ultraottantenni e infine auspicabilmente anche AstraZeneca da marzo per il resto della popolazione. In questo modo il Veneto conta di uscire dal tunnel, ora che comincia a intravvederne la luce in fondo, giunto com'è al quattordicesimo giorno di calo delle curve.

IL RALLENTAMENTO

Nelle ultime ventiquattr'ore rilevate, sono stati registrati 2.076 nuovi positivi su 41.197 tamponi totali (5,04%), con 351 pazienti intubati e 2.869 altri degenti. Agenas ha certificato un rallentamento nei tassi di occupazione dei posti-letto, scesi al 33% (-1%) in Terapia intensiva e al 41% (-2%) in area non critica. «Abbiamo riscontrato 128 ricoverati in meno ha evidenziato Zaia seppure a fronte di 101 decessi. Altre regioni, che magari avevano avuto restrizioni superiori alle nostre, stanno ricominciando a salire. Noi abbiamo ormai due settimane di tendenza alla riduzione, particolarmente marcata negli ultimi due giorni. L'indice di contagio Rt è sceso a 0,96, anche se il livello di rischio è considerato elevato, per cui ci aspettiamo di rimanere in fascia arancione per tutto il mese. Dobbiamo essere rigorosi nel rispetto di distanze e mascherina, così nel frattempo proseguiamo con i vaccini e ne veniamo fuori tramite una mini-immunità di gregge, stratificata per classi».

LE CATEGORIE

Il tema è stato affrontato ieri dalla commissione Sanità, con l'intervento dell'assessore regionale Manuela Lanzarin e del direttore generale Luciano Flor, i quali hanno fatto il punto sulle 91.132 dosi finora somministrate. Al momento risulta utilizzato il 33,9% della terza fornitura, ma in magazzino vengono messe da parte le quantità necessarie al richiamo del primo giro, che inizierà il 18 gennaio. «Nel frattempo manderemo le lettere di convocazione per l'inizio di febbraio ha annunciato l'assessore cominciando dalle persone nate nel 1941 e continuando con quelle del 1940, 1939 e così via. I soggetti con più di 80 anni sono 359.169, da cui dovremo togliere la quota già immunizzata perché residente in casa di riposo, assicurando l'iniezione a domicilio per chi ha problemi di deambulazione. Se ci sarà garantita la fornitura delle dosi programmate, la nostra macchina organizzativa sarà in grado entro giugno di vaccinare tutti i veneti che lo vorranno».

LE PRIORITÀ

Diversi consiglieri regionali hanno segnalato l'esigenza di dare priorità anche a badanti, colf e assistenti familiari, addetti alle pompe funebri, insegnanti, operatori penitenziari e detenuti, informatori farmaceutici, categoria quest'ultima citata in particolare dalla dem Vanessa Camani, «come hanno già fatto Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Sicilia». Ha risposto la zaiana Lanzarin: «Ne parlerò con il ministro Roberto Speranza e con il commissario Domenico Arcuri, ma il Veneto intende seguire il piano nazionale per non creare disparità tra Regioni. Per ora contiamo di chiudere con i sanitari e con le Rsa per gennaio. A seguire verranno vaccinati gli ultraottantenni, i farmacisti e i donatori di sangue. Nella terza fase saranno vaccinati i residenti dai 60 ai 79 anni, le persone con fragilità, gli addetti ai servizi essenziali, le forze dell'ordine, gli insegnanti e i volontari della Protezione Civile». Reazioni avverse finora? «Solo due casi di lievi allergie, risolte in meno di un'ora», ha specificato il dg Flor, che ha escluso la possibilità di stabilizzare i medici non specializzati arruolati per l'emergenza Covid, «in quanto non consentito dalla normativa vigente».

Angela Pederiva

