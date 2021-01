LA SITUAZIONE

VENEZIA Il verdetto è atteso per questo pomeriggio, ma il Veneto si prepara già ad entrare in fascia arancione, al di là di quella che per domani e dopodomani varrà in tutta Italia. Il presidente Luca Zaia continua a non sbilanciarsi («Non ho le basi scientifiche per decidere e non voglio porre alcun condizionamento»), ma lascia intendere che oggi potrebbe davvero essere l'ultimo giorno in giallo: «Vedo improbabile la zona rossa per i dati che abbiamo, perché l'Rt deve superare quota 1,25 e noi oggettivamente non lo abbiamo così alto». L'indice di contagio oscilla infatti attorno a 1, «con uno scarto di due decimali al di sotto o al di sopra», il che fa la differenza tra avere solo il coprifuoco dalle 22 alle 5, o poco più, e subire invece anche la chiusura di bar e ristoranti, nonché il divieto di spostamenti intercomunali.

IL BOLLETTINO

A questa svolta il Veneto arriva portando sul groppone, dall'inizio dell'emergenza, 279.004 positivi (ieri altri 3.870) e 7.227 morti (ce ne sono stati ulteriori 89). Il tasso aggiornato dei contagiati sui tamponi va calcolato sull'Epifania: 3.596 infezioni su 24.464 test, fra molecolari e antigenici, pari al 14%. A partire dal monitoraggio di oggi, o al più tardi da quello del 15 gennaio, la cabina di regìa dovrebbe però tener conto anche dell'incidenza dei positivi ogni 100.000 abitanti. «Come governatori ribadisce Zaia ci rimettiamo tutti a quello che decide l'Istituto superiore di sanità, organo che nel suo consesso coinvolge tutte le più grandi menti del mondo scientifico. Se dichiarassi quale fascia ritengo più utile, non sarei corretto nei confronti dei tecnici chiamati a fare le valutazioni. Quindi non auspico niente, dico solo che dietro ogni zona devono esserci i ristori, perché ci sono aziende che fanno più sacrifici di altre».

IN OSPEDALE

Nel frattempo la pressione ospedaliera rimane alta. I ricoveri ieri pomeriggio sono saliti a 2.973 in area non critica e a 387 in Terapia intensiva. Non a caso il Veneto (alla pari del Friuli Venezia Giulia) figura nell'elenco delle nove Regioni che nella rilevazione di Agenas superano la soglia di allarme nel tasso di occupazione dei posti letto, stando all'aggiornamento del 6 gennaio. I dati comunicati da Venezia indicano il 37% in Terapia intensiva e il 44% negli altri reparti, mentre i numeri forniti da Trieste segnalano rispettivamente il 35% e il 51%, a fronte di tetti fissati al 30% e al 40% per le due categorie. «Stanno però aumentando le dimissioni osserva Zaia rispetto alle prese in carico: questa sembra, e ripeto sembra, un'inversione di tendenza. Se stringiamo i denti adesso, nelle prossime due o tre settimane dovremmo vedere qualche risultato incoraggiante».

LA LETTURA

Fra i diversi schieramenti politici, ad ogni modo, la lettura dell'andamento epidemiologico continua ad essere diversa. Zaia rilancia la propria posizione: «Cos'è cambiato fra la prima e la seconda ondata? Allora non avevamo i dispositivi, mentre oggi li abbiamo. Non disponevamo della diagnostica, tanto che facevamo 2.000 tamponi al giorno, invece adesso arriviamo a 60.000. Non conoscevamo i protocolli di cura e le Terapie intensive su cui possiamo contare ora. Insomma, se all'epoca avessimo avuto l'ondata di piena che ci è capitata fra l'autunno e l'inverno, non saremmo stati in grado di prendere in carico tutti i pazienti. Il punto è che il virus non è più quello di marzo, perché nel frattempo abbiamo registrato 8 mutazioni, ed è cambiato anche lo spirito di noi cittadini, com'è naturale e umano». Opposta è la riflessione del Partito Democratico, che oggi presenterà le proprie proposte, come annuncia il segretario regionale Alessandro Bisato: «Ci sono diverse cose che non tornano, ma adesso dobbiamo rimanere concentrati nella ricerca delle soluzioni in attesa che la campagna vaccinale possa col tempo risolvere la crisi. Per questo offriamo il contributo elaborato dal gruppo strategico sulla sanità che da dieci mesi analizza la situazione e dal gruppo consiliare del Pd». Va all'attacco pure Italia Viva, con la deputata Sara Moretto, peraltro critica nei confronti sia della Regione che del Governo: «Da settimane i numeri dei contagi e dei morti in Veneto sono impietosi ma non hanno provocato decisioni significative, nella sanità come in altri campi. Solo la scuola e i ragazzi sono gli unici a pagare».

LE PROTESTE

A proposito di didattica e studenti, ieri il ritorno in classe alle elementari e medie si è accompagnato alla chiusura delle superiori, con relative proteste di alcune organizzazioni studentesche. «Capisco fino in fondo i ragazzi concede Zaia perché lo sono stato anch'io e chiudere la scuola è una sconfitta. Ma non l'abbiamo fatto per velleità o puntiglio politico, bensì sulla base dei pareri di tecnici e scienziati. Oltretutto se non avessimo chiuso le scuole, oggi avremmo la polemica per la loro apertura. Purtroppo abbiamo dovuto prendere questa decisione in base alle valutazioni di sanità pubblica».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA