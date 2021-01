LA SITUAZIONE

VENEZIA Finora il Veneto ha somministrato 79.785 vaccini, il 102,4% di quelli ricevuti, grazie all'utilizzo anche della sesta dose di alcune fiale. Per il momento si tratta di Pfizer Biontech, ma ieri è arrivato anche Moderna e in rampa di lancio c'è pure AstraZeneca: «Se ci venissero fornite più di 40.000 dosi alla settimana, nel giro di 4 o 5 mesi riusciremmo a immunizzare tutti i veneti che lo vogliono», stima il governatore Luca Zaia. La speranza è tutta nel siero, perché malgrado la curva delle Terapie intensive risulti in calo ormai da una dozzina di giorni, il rischio di una repentina quanto sgradita inversione di tendenza è sempre dietro l'angolo, tanto che l'ingresso in zona rossa non è escluso in base alla possibile nuova classificazione del livello di rischio fra basso, medio e alto.

I NUMERI

Alle 77.900 dosi di Pfizer Biontech consegnate fino a questo momento, dovrebbero aggiungersene nelle prossime ore altre 8.000, cioè l'8% delle 100.000 di Moderna previste per gennaio, a cui ne seguiranno altre 600.000 a febbraio e un ulteriore milione il mese successivo. «Contiamo molto su AstraZeneca ribadisce Zaia perché ci permetterebbe di effettuare le vaccinazioni di massa, non solo per le maggiori quantità complessivamente disponibili, ma anche per le minori esigenze legate alla catena del freddo. Quali sono i tempi? Ricordo che grazie alla grande rete vaccinale, e dunque ai medici di base, abbiamo somministrato in due mesi 1.332.000 vaccini anti-influenzali, cioè quasi il doppio dello scorso anno. Se per la campagna anti-Covid mettessimo un po' più di gas nella macchina, e arrivassimo magari a 1,5 milioni in due mesi, per l'inizio dell'estate potremmo riuscire a immunizzare 4 milioni di cittadini, cioè tutti i veneti meno un 20% che probabilmente non vuole partecipare all'operazione. Ci vogliono però i quantitativi giusti. Ma siamo fiduciosi, ho parlato sia con il ministro Roberto Speranza che con il commissario Domenico Arcuri ed entrambi mi hanno garantito che il flusso sta procedendo».

Se invece il via libera ad AstraZeneca dovesse ritardare per qualche motivo, il cronoprogramma rientrerebbe nell'ipotesi iniziale, cioè di un completamento dell'attività per la fine di settembre. «Chiaro che finire prima, significherebbe tornare a vivere prima», evidenzia il presidente della Regione.

L'ANDAMENTO

La quotidianità, infatti, continua ad essere scandita da contagi, ricoveri e decessi. Al netto di errori e ritardi nella trasmissione dei dati, per cui il bollettino di ieri mattina presentava una situazione più pesante di quanto non fosse già, l'aggiornamento del pomeriggio ha attestato nella giornata 1.838 nuovi positivi (290.536 dall'inizio) e altri 139 morti (in totale 7.667), con 3.029 malati in area non critica e 367 intubati. Il quadro delle Terapie intensive è piuttosto mutevole, basti pensare che la comunicazione delle 8 parlava di 391 degenti, mentre la fotografia delle 10 ne indicava 342, a fronte di un picco di 401 registrato il 31 dicembre, per cui la disponibilità di letti sui 700 già attivati (e dedicati anche a pazienti non-Covid) saliva a 93. «La curva delle dimissioni è superiore a quella degli ingressi osserva Zaia dunque si liberano più posti di quelli che servono. Ma non dobbiamo affatto abbassare la guardia, perché ci vuole niente per regredire, com'è è già accaduto. Il virus si sta facendo veramente sentire, anche in regioni che hanno avuto restrizioni maggiori rispetto alle nostre. Può essere che noi abbiamo passato l'onda importante, quando altri non ce l'avevano, però può anche succedere che avvenga un cambio improvviso, quindi non possiamo stare tranquilli».

Ad impensierire è anche il dramma di una famiglia, colpita dal Covid, in cui un quarantenne è deceduto, un cinquantenne è in Terapia intensiva e pure un terzo componente è intubato. «Ho chiesto subito di recuperare i loro tre tamponi annuncia il governatore per far sequenziare il virus. La vicenda è eclatante, non riusciamo a spiegarci molte cose».

I RISTORI

In attesa del nuovo decreto e della relativa classificazione («Vedremo se sarà confermata l'idea dei tre livelli di rischio, al posto dell'incidenza dei contagi ogni centomila abitanti»), Zaia torna infine a porre l'accento sugli aiuti alle imprese: «Il tema dell'economia è cruciale, io ho difeso il diritto all'impresa e all'occupazione. Abbiamo chiesto i ristori, comprendo la disperazione e la rabbia di molti che vorrebbero poter aprire le attività. Ma il punto di equilibrio è rappresentato da ristori solidi, veri, alla tedesca».

Angela Pederiva

