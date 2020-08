LA SITUAZIONE

VENEZIA Dopo cento giorni, i nuovi contagi in Italia sono tornati sopra quota mille. È accaduto ieri, per la prima volta dal 12 maggio, con 1.071 casi, di cui il 15% localizzato a Nordest: 127 in Veneto e 33 in Friuli Venezia Giulia, due regioni che continuano a pagare il prezzo dei rientri di lavoratori e soprattutto vacanzieri. Non sono comunque le sole e non è soltanto l'estero, poiché pure il Lazio ha visto un'inedita impennata di infezioni, per quasi metà provenienti dalla Sardegna: anche il Coronavirus vive il suo controesodo.

I nuovi casi del Veneto portano il totale a 21.810, dei quali 1.992 attualmente positivi, tanto che salgono a 136 i pazienti con sintomi in quarantena, benché il dato degli isolamenti tra infetti e contatti scenda a 6.424. Lievi le variazioni negli ospedali: i ricoverati in area non critica sono 125 e quelli in Terapia intensiva sono 6, ma 82 si sono negativizzati: non a caso il 93% dei positivi è asintomatico. Stabile è la conta delle vittime, ferma a 2.104. Ancora una volta è Treviso la maglia nera, con altri 49 contagi, di cui 7 arrivati dalla Croazia e gli altri connessi al focolaio esploso nello stabilimento Aia di Vazzola, dove i positivi (in buona parte legati alla comunità senegalese) sono 125 su 528. «Noi abbiamo fatto 1,4 milioni di tamponi ha rimarcato il governatore Luca Zaia e siamo i leader dei tamponi a livello mondiale. Se fai i tamponi, trovi i contagi. In Veneto la situazione è sotto controllo. Non si può dare del Veneto l'idea del lazzaretto. Siamo comunque pronti a usare l'artiglieria pesante. Ma finiamola con il dire che siamo pieni di contagi. Ieri (venerdì, ndr.) abbiamo avuto 35 ragazzi tornati positivi dalla Croazia». Una nazione che ha segnato un nuovo record giornaliero di infezioni: 306 su 2.574 test effettuati, al punto che i casi attualmente attivi sono 2.052, i ricoverati 143 (di cui 12 intubati) e le vittime 170 dall'inizio.

Il tema dei rientri pesa anche sulla contabilità del Friuli Venezia Giulia, arrivata a 3.616 casi totali, dei quali 282 attualmente positivi. Immutata è invece la situazione dei ricoverati (2 in Terapia intensiva e 9 in altri reparti) e dei morti (348). Il vicegovernatore Riccardo Riccardi fa sapere che l'età media delle persone colpite «è in forte calo» e che sono «rilevanti» i contagi contratti nelle discoteche e importati da migranti, dai lavoratori tornati dalle trasferte (soprattutto in Albania, Romania, Kosovo e Turchia) e dai turisti rientrati dalle ferie (perlopiù in Spagna e Sardegna).

Già, l'isola. Finora il Lazio non aveva mai avuto così tanti casi positivi in un solo giorno. Neppure a marzo e aprile, quando il Coronavirus aveva colpito in modo pesante il Paese. Eppure ieri sono stati 215, un quasi un quinto del totale italiano. E per il 45% tutti provenienti appunto dalla Sardegna, in particolare dalla Costa Smeralda. Se si contano anche i rientri da altre località, il conto arriva al 61%. In sintesi: su 10 positivi, 6 si sono contagiati in ferie, oltre che in Sardegna, anche in Spagna, Malta (moltissimi), Grecia. Però parlano i numeri: ciò che è del tutto inaspettato, che forse richiederebbe anche un approfondimento da parte di epidemiologi e virologi, è quanto sta succedendo in Costa Smeralda. Solo ieri, tra drive-in e porto di Civitavecchia, sono stati trovati 97 positivi che rientravano da quello spicchio glamour della Sardegna. Se si sommano ai casi già individuati, sono già 231. Sull'isola si sono arrabbiati, sostengono che il virus non c'era ed è stato portato dai turisti: ma il punto non è chi ha contagiato chi, l'urgenza è trovare tutti i casi positivi, isolarli, limitare i danni. Visto che da venerdì è atteso il rientro di altri 50.000 romani, la proiezione iniziale di 500 positivi in arrivo è perfino sottostimata. Sospiro di sollievo, invece, a Bergamo e provincia: per la prima volta zero contagi in uno dei territori-simbolo dell'epidemia.

