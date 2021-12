LA SITUAZIONE

VENEZIA Altro che rosso, come si usava dire quand'era il colore delle feste e non il simbolo del lockdown: per il Veneto sarà piuttosto un giallo Natale. E probabilmente pure Capodanno, secondo le previsioni della Regione, alle prese con numeri che non lasciano spazio alle illusioni. «Siamo nella tipica fase acuta, in cui negli ospedali sono più gli ingressi che le uscite e non c'è sentore di un'inversione di tendenza a breve, tanto che ci aspettiamo per venerdì l'annuncio del cambio di zona», afferma il governatore Luca Zaia.

I PARAMETRI

L'incidenza settimanale è di 449,8 casi ogni centomila abitanti e l'occupazione dei posti-letto in Terapia intensiva è al 12,8%. «Ma ormai siamo agli sgoccioli anche con il terzo parametro», osserva Zaia, alludendo al 13,7% di saturazione registrato in area non critica, dove il limite è 15%. Del resto a fronte di 3 dimissioni, nelle ultime ventiquattr'ore si riscontra un aumento di 25 ricoveri, con 136 pazienti intubati (+3) e altri 916 accolti negli altri reparti (+22).

Per non dire dei 10 nuovi decessi, tragica coda di un'ondata che segna ulteriori 2.096 contagi individuati attraverso 38.093 tamponi, per un tasso di positività pari a 5,5%. «Probabilmente da lunedì 20 dicembre sottolinea il presidente della Regione arriverà l'obbligo di mascherina all'aperto. Nel frattempo sono d'accordo con i sindaci che si stanno muovendo sulle restrizioni. Lo dice uno che, la sera del 5 gennaio, faceva il giro di cinque o sei Panevin. Ma in questo momento è innegabile che gli assembramenti favoriscano la diffusione del virus. E dopo il giallo, se l'infezione continua a crescere, c'è l'arancione. Per questo bisogna lavorare tutti con attenzione e prevenzione».

IL PERSONALE

Lo schema resta quello dei Covid Hospital, in sinergia con i nosocomi misti, malgrado le proteste soprattutto attorno al polo padovano di Schiavonia. Anna Maria Bigon e Vanessa Camani, consigliere regionali del Partito Denocratico, vanno all'attacco: «I numeri sono in forte rialzo, ma non si può sempre attendere il peggio e poi agire sull'onda dell'emergenza, scegliendo a quel punto la soluzione più immediata. Sono stati riconvertiti ospedali che servivano bacini ampi ed erano l'unico presidio di riferimento, privando i cittadini di servizi indispensabili e facendo fuggire i medici: così si ammazza la sanità pubblica». Ribatte però Zaia: «Nessuno ha la bacchetta magica in mano e il Veneto incontra le stesse difficoltà delle altre Regioni. Bisogna tenere presente che, a differenza del 2020, quest'anno schieriamo 1.600 vaccinatori ed eseguiamo fino a 140.000 tamponi al giorno. Ma le truppe sono sempre le stesse, anzi sono anche diminuite».

Per questo il primario Giampiero Avruscio, segretario di Anpo Veneto, aveva proposto di far rientrare in servizio i dipendenti sospesi in quanto non vaccinati. «Da una parte il personale in più servirebbe concede il governatore ma dall'altra si respira un'aria di spaccatura fra i colleghi. È vero che potremmo tamponare tutti i giorni i no-vax, ma a monte non c'è una norma nazionale in tal senso, pertanto al momento mi pare una soluzione non praticabile».

IL PROLUNGAMENTO

Zaia è invece più possibilista sulla proroga dello stato di emergenza, non necessaria secondo il suo collega del Friuli Venezia Giulia (e presidente della Conferenza delle Regioni) Massimiliano Fedriga, ma che il Governo oggi dovrebbe approvare fino al prossimo 31 marzo : «Siamo tutti contrari al prolungamento, perché l'idea è che sia finita. Però sono prudente e dico che bisogna vedere come siamo messi, perché ho imparato che l'ultimo miglio è determinante per la decisione».

Angela Pederiva

