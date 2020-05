LA SITUAZIONE

UDINE Evoluzione del post pandemia: dopo l'autocertificazione per le visite ai congiunti, arriva l'autocertificazione da bar per i conviventi per sedersi vicino alla moglie o al marito a meno di un metro. Accade al Tenda Bar di Lignano Pineta. La prova generale venerdì, come spiega il titolare Paolo Bartolini: «Ai nostri clienti, se vogliono sedersi vicini, chiediamo di compilare un'autocertificazione con il consenso per la privacy, in cui dichiarano che sono conviventi. Non obblighiamo nessuno. Altrimenti devono stare ad un metro di distanza».

VIA ALLA STAGIONE

Se a Grado la stagione è partita ufficialmente già ieri con l'ordinanza firmata dal sindaco Dario Raugna (ma solo i piccoli stabilimenti ne hanno approfittato), a Lignano «lavoriamo per il 29-30 maggio spiega il primo cittadino Luca Fanotto -. Aspettiamo l'ordinanza del governatore Fedriga (lunedì ci sarà l'ultimo confronto ndr). I concessionari stanno attrezzando l'arenile. Probabilmente Raugna avrà avuto un feedback diverso dai suoi: non sono rimasto male, siamo tutti nella stessa barca». L'ordinanza gradese ha un po' sorpreso Manuel Rodeano (presidente Lisagest, che gestisce 11 uffici spiaggia di Sabbiadoro): «A Lignano siamo in cantiere, la spiaggia ha 8 chilometri. Incentiviamo la prenotazione online. Chi accede direttamente alla cassa dovrà dare il codice fiscale». Il futuro sarà la formula Qr code, con una app «Ogni mattina prima di andare in spiaggia un bagnante si misura la temperatura, se è entro i limiti lo registra e poi in spiaggia passa sul palmare il codice», dice Rodeano. Come in aeroporto. «Per recintare la spiaggia vorremmo usare il legno abbattuto da Vaia, con le reti dei campi da sci». Sull'arenile tutti si terranno ben al di sopra dei 10 metri quadri per ombrellone. Il limite base (che dovrebbe entrare nell'ordinanza) preso a riferimento sono i 13 metri quadri del Piano demaniale, ma alla Lisagest «siamo a 22 metri».

Giorgio Ardito (Lignano Pineta) ne ha previsti «dai 16,5 ai 20-30. Gli ingressi saranno contingentati e gli ombrelloni a scacchiera. Abbiamo ordinato i braccialetti di riconoscimento». Anche a Lignano sono fioccate le disdette: «Di solito a quest'ora c'era una copertura della stagione per gli hotel fra il 75 e l'80%. Oggi siamo al 25%», commenta Rodeano. A Grado Raugna ha comunicato l'ordinanza in videoconferenza: «Ero orientato ad aprire la settimana dopo, ma un paio di concessionari mi hanno detto siamo già pronti».Alessandro Lovato (Git), che gestisce 1,6 chilometri di spiaggia, ieri non ha aperto: «Preferiamo testare bene i meccanismi di entrata. Inizieremo senza il Qr code che arriverà a giugno».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA