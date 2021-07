Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONETRIESTE In Italia il 51,82 per cento dei sessantenni (si parla in questo caso dei cittadini tra 60 e 69 anni) è completamente vaccinato. Il 28,56 per cento è in attesa del richiamo, mentre il restante 19,62 per cento è senza nemmeno un'iniezione. In Friuli Venezia Giulia, nella stessa fascia d'età, la percentuale di chi ha terminato il ciclo vaccinale crolla al 44 per cento e la quota di resistenti schizza invece al 27 per...