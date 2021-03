Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONETRIESTE Due settimane di zona rossa, che scadranno domenica, non basteranno al Friuli Venezia Giulia per vedere ridotto il livello di rischio. E alle porte c'è una decisione che non è mai stata nemmeno in discussione negli ultimi giorni: da Trieste a Pordenone, continuerà il lockdown più duro tra quelli previsti dal sistema a colori. Maggiore incertezza, invece, a proposito della durata del prolungamento della zona rossa, dal...