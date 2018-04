CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEROMA Una missione sospesa, un'altra, di fatto, annullata. Così che, a distanza di qualche mese dal via del governo al decreto missioni, molto difficilmente i militari italiani andranno in Niger e in Tunisia. Gli Stati interessati all'arrivo del nostro contingente stanno mostrando in vari modi di non gradire la presenza. A cominciare da Niamey che, sin dal primo momento, ha visto diversi ministri schierati verso il no. «Il nostro governo - hanno dichiarato poche ore dopo l'approvazione del decreto a Palazzo Chigi - non era stato...