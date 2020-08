LA SITUAZIONE

ROMA La risalita della curva del contagio in Europa è ormai sostenuta. In Spagna ieri sono stati registrati 2.935 casi positivi in 24 ore, solo a Madrid 842. Sono numeri molto alti, circa sei volte quelli dell'Italia, ma molto simili a quelli della Francia, che ha il dato più alto degli ultimi quattro mesi, con 2.669 nuovi positivi. Nel Regno Unito si è superata di nuova quota mille, con 77 morti, mentre anche a Est, dalla Croazia alla Romania, il numero dei contagi sta salendo rapidamente. Anche un paese considerato modello per la buona gestione dell'epidemia, la Germania, ora ci sono segnali di grande affanno: non ci sono solo i 1.400 nuovi casi, ma lo stop dell'attività scolastica. Cosa è successo? Lunedì erano state riaperte le scuola, ma subito il contagio è ripartito, soprattutto a Berlino, dove sono state registrate 131 nuove infezioni e dove un istituto ha deciso prudenzialmente di sospendere l'attività. L'Rt (l'indice di trasmissione) nella capitale tedesca è comunque sotto a 1, a 0,95, mentre il numero dei pazienti in terapia intensiva risulta ancora basso, per questo per ora le autorità non sono intervenute. Resta un dato di fatto: in Europa il numero di nuovi casi sta aumentando ogni giorno in modo significativo e l'Italia, per quanto ancora in una situazione decisamente migliore, deve temere e non sottovalutare questo assedio. In ogni Paese, tra l'altro, si ricorrono a contromisure inedite. In Spagna, ad esempio, si è cominciato in Galizia e si è proseguito alle Canarie, ma il provvedimento è allo studio in varie regioni: divieto di fumo anche all'esterno nelle aree pubbliche e per strada dove non sia possibile mantenere i due metri di distanze. Fumare una sigaretta, secondo gli esperti, aiuta a diffondere nell'aria le droplets e dunque a contagiare altre persone. Se l'Europa è preoccupata, negli Stati Uniti ormai si è arrivati a 200.000 morti a causa di Covid-19. Più nel dettaglio: in un giorno sono state registrate 1.500 vittime e il dato complessivo ufficiale è di 160.000, ma sostiene il New York Times: «Il vero bilancio del coronavirus negli Stati Uniti ha già superato i 200.000». Ancora: «I conteggi ufficiali delle morti potrebbero sottostimare sostanzialmente gli effetti complessivi del virus, poiché le persone muoiono a causa del virus e per altre cause legate alla pandemia». Va guardato con preoccupazione l'incremento dei morti giornalieri, che ha raggiunto come detto quota 1.500: fino a qualche settimana fa i casi positivi, negli Stati Uniti, aumentavano, i decessi erano invece stabili. Ora sta avvenendo l'opposto: c'è un rallentamento per quanto riguarda i contagi registrati, ma i morti stanno aumentando. Questo conferma che quando c'è un incremento di casi gli effetti sul numero delle vittime si vedono con qualche settimana di ritardo. Un dato che deve preoccupare sia l'Europa, sia l'Italia che in questi giorni non hanno, per fortuna, ancora un incremento dei decessi.

VACCINI

Ieri il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avvertito: «Quando sarà trovato un vaccino efficace contro il coronavirus, la domanda sarà maggiore dell'offerta. Domanda eccessiva e competizione stanno già creando una forma di nazionalismo del vaccino e c'è il rischio che il prezzo venga gonfiato». Ha aggiunto: nove candidati vaccini contro Covid-19 sono in fase 2 o 3 di sperimentazione clinica, fanno parte del programma Covax, che è in costante espansione. «Non fa parte del portfolio di Covax, il vaccino russo su cui non abbiamo elementi sufficienti per fare una valutazione» ha commentato Bruce Aylward, sempre dell'Oms.

M.Ev.

