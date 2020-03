LA SITUAZIONE

ROMA Coronavirus: tremano anche la Francia e la Germania, dove quasi 200 bambini sono in quarantena a Bonn. Ed è una corsa, a Parigi e Berlino, a cancellare fiere ed eventi e a mettere in piedi misure per contenere il propagarsi dell'infezione. In Francia i casi sono saliti a 100, 79 in Germania. Dopo l'Italia, che resta al terzo posto, sono proprio i francesi - che hanno superato Hong Kong - e i tedeschi i primi Paesi occidentali per numero di pazienti.

Il ministro della Salute di Parigi, Olivier Véran, che ha chiesto ai connazionali di non stringersi la mano ieri ha reso noti 16 nuovi casi di contagio solo nell'ultima giornata. E ha annunciato che fino a nuovo ordine tutti gli eventi che prevedono la presenza di 5.000 persone o più in un luogo chiuso sono vietati su tutto il territorio. Una misura che ha portato alla cancellazione, oggi, della mezza maratona in programma a Parigi e dell'ultima giornata del Salone dell'Agricoltura, sempre nella capitale. Anche la fiera dell'immobiliare Mipim di Cannes è stata spostata da marzo a giugno. Cancellazioni e rinvii che ormai accomunano molti grandi eventi in diversi Paesi europei. Il Salone dell'automobile di Ginevra in Svizzera, importante incontro nel settore che riunisce oltre 600.000 persone ogni anno per dieci giorni, è stato cancellato. La fiera dell'orologeria di Basilea, che si sarebbe svolta dal 30 aprile al 5 maggio, è stata posticipata. Stessa sorte in Germania per la Fiera Internazionale del Turismo di Berlino, mentre in Italia il rinvio è toccato nei giorni scorsi al Salone del Mobile e alla fiera dell'occhialeria Mido, due tra i maggiori eventi espositivi mondiali organizzati nel Paese.

Il governo francese non pensa per il momento di annullare le elezioni comunali in programma il 15 e 23 marzo in tutto il Paese, ma intanto ha disposto il divieto di qualsiasi tipo di raduno nell'Oise, la regione a nord di Parigi dove si sono verificati casi in cinque centri.

ELEZIONI PER ORA CONFERMATE

Chiuse anche tutte le scuole che hanno registrato, nel proprio personale, casi di esposizione a persone contagiate.

Dalla Germania arrivano intanto anche notizie di bambini coinvolti nell'epidemia. Almeno quattro bimbi che frequentavano l'asilo nel land del Nordreno-Vestafalia, dove insegna la maestra tedesca contagiata dal coronavirus nei giorni scorsi, sono risultati positivi ai test. E sono quasi 200 gli alunni di una scuola elementare di Bonn messi in quarantena in casa dopo che una dipendente dell'istituto è risultata positiva al test. La scuola resterà chiusa da lunedì per due settimane.

Quasi 3mila i morti nel mondo e arriva la prima vittima negli Stati Uniti. Allarme in Corea del Sud, 800 casi in un giorno, più della Cina mentre nel Paese è stato registrato il primo caso di recidiva al coronavirus. Si tratta di una donna di 73 anni dimessa dall'ospedale il 22 febbraio a guarigione confermata e poi risultata positiva venerdì scorso. Un altro caso di possibile recidiva era stato registrato in Giappone. In Corea il numero di persone contagiate è salito a 3.150, mentre le vittime sono 17. In Cina il contagio sta frenando: ieri 427 nuovi casi, 47 nuovi decessi. In totale i casi riportati in Cina sono 79.251 con 2.835 morti. I pazienti guariti sono 39.002.

Stati Uniti: una persona nella contea di King, vicino a Seattle, nello stato di Washington, è la prima vittima in Usa del coronavirus. Lo scrive il New York Times. Washington sconsiglia i viaggi non necessari, verso l'Italia allerta massima a livello Cina e Corea. Salgono i casi di contagiati. In Iran il bilancio ufficiale fornito dal governo parla di 43 morti e 593 psoitivi, ma c'è chi parla di 10-15mila contagiati. Infine la smentita delle autorità greche: nessuna direttiva su grana padano.

