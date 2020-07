LA SITUAZIONE

PADOVA Ogni giorno entrano ed escono almeno 1.500 persone. Perché è una sorta di città nella città a tutti gli effetti. Con operatori che arrivano da tutta Europa, acquirenti che poi rivendono le merci nei mercati del territorio e venditori che cedono i loro prodotti a un'infinità di attività. Su questo mondo variegato e articolato, che vive più di notte che di giorno, incombe ora lo spettro del Covid 19. Al Mercato Agro Alimentare di Padova, infatti, si sono registrati otto casi di positività al tampone. Il primo è stato quello del titolare cinquantenne dei due bar Reffo situati all'interno del polo della logistica, al quale a poche ore di distanza si sono aggiunti quattro parenti, tre sorelle e un cugino, che collaboravano nella gestione familiare dei locali. L'altro ieri, poi, è emerso il caso di un fruttivendolo settantenne, che al Maap era andato per acquistare la frutta e la verdura da rivendere, mentre ieri gli ultimi accertamenti che hanno dato esito positivo riguardano due facchini camerunensi, rintracciati in serata, e a cui è stato intimato di non uscire di casa per 15 giorni. All'isolamento domiciliare sono sottoposti pure gli altri contagiati, fatta eccezione per il primo che invece è ricoverato in ospedale, in quanto indebolito da una malattia che gli impone cure debilitanti.

Lo scenario ha destato preoccupazione tra tutti gli avventori, con ricadute anche nei mercati della Piazze del centro patavino, dove non si parla d'altro. Immediatamente al Maap sono state messe in atto tutte le contromisure, in primis l'allestimento di una sala per effettuare i tamponi, dove sabato ne sono stati fatti 185 e ieri 225, tra soggetti di tutte le categorie, non solo facchini, ma anche impiegati, camionisti, dettaglianti, ambulanti e produttori. Nel contempo è scattato un piano rigoroso di controlli, dalla misurazione della febbre all'ingresso, alle telecamere che fotografano chi all'interno non indossa la mascherina, fino ad arrivare alle sanzioni per chi non rispetta le prescrizioni, che sono pari a 50 euro per le multe comminate direttamente dal Maap e 400 per quelle elevate dallo Spisal. I camionisti, poi, non possono uscire dall'abitacolo dei loro mezzi se non per accedere al gabinetto e ne è stato approntato uno riservato solo a loro, raggiungibile seguendo un percorso obbligato.

Maurizio Saia, un passato da deputato di Alleanza Nazionale e da pochi giorni nominato presidente del Mercato, però, più che di preoccupazione per il pericolo che i contagi possano diffondersi a macchia d'olio da un sito così frequentato, parla invece di attenzione. «Sabato sono stati fatti 185 tamponi e ieri 225 - sottolinea il numero uno del Mercato Agro Alimentari - e i casi positivi sono nove. Non possiamo, quindi, parlare di scenario allarmante, anche perché sei dei contagiati appartengono alla stessa famiglia: lavoravano insieme e si spostavano a bordo della stessa vettura. I facchini camerunensi, poi, è possibile che si siano infettati durante la celebrazione al Parco della Fenice, alla quale ha partecipato la comunità di cui fanno parte e dove i contagiati sono stati diversi. Certo, la situazione non è da sottovalutare, però credo che la grande attenzione che è stata posta immediatamente per circoscrivere il cluster risulterà determinante per evitare che il Coronavirus si propaghi». Gli operatori, comunque, nonostante l'allarme degli ultimi giorni, non hanno registrato un calo negli affari, anzi c'è stato addirittura un incremento.

