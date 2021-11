Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Mascherine obbligatorie, cortei fuori dai centri storici, autorizzazioni concesse con il contagocce se non addirittura bloccate. E pure ordinanze ad hoc per vietare piazze e strade al popolo dei no vax e no pass. Da Trieste l'allarme per la connessione tra l'innalzamento dei contagi da Covid e le proteste dei movimenti contro il Green pass attraversa le principali città venete, correndo fino a Milano. E corrono anche...