LA SITUAZIONE

PADOVA La prima telefonata risale a martedì mattina: «Mi dispiace, mia figlia oggi non può venire. Ha la febbre e chiederò anche un consulto al pediatra». La seconda è di venerdì pomeriggio: «La bimba è positiva al Covid». A parlare è una mamma di Padova e all'altro capo del telefono ci sono gli organizzatori di uno dei centri estivi più conosciuti e frequentati della città. Passano poche ore - il tempo di confrontarsi con il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea - e il piano è pronto. «Chiudiamo due giorni e facciamo tamponi di massa ad ottanta persone». Il caso riguarda il centro estivo del Parco della Farfalle nel quartiere di Mortise e la speranza è che la tempestività di questa madre abbia scongiurato l'esplosione di un nuovo focolaio. Di certo però a Padova il livello d'allerta resta altissimo: questa risulta nettamente l'area più colpita del Veneto e qui ieri sono stati comunicati 15 nuovi contagi sui 19 totali. I cosiddetti cluster sono quattro: la commemorazione funebre al parco, il deposito Sda, la stamperia di libri e il mercato agroalimentare. Ora si aggiunge il caso del centro estivo: nessun focolaio conclamato, ma due giorni di chiusura per effettuare i test su bambini e operatori.

«La madre di questa bambina si è comportata in modo impeccabile - ammette Elena Giacomin dell'associazione Pegaso, che organizza il centro estivo -. L'Ulss ha disposto i tamponi per tutte le persone che potrebbero essere venute a contatto con la bimba nell'arco di due settimane. In tutto, tra bambini e personale, circa 80 persone. Per questo lunedì e martedì il centro estivo rimane chiuso. Le attività ricominceranno mercoledì». Forti timori nei giorni scorsi anche in un centro estivo parrocchiale di Abano, dove due fratellini si sono presentati con la febbre. Rispediti a casa temendo il peggio, sono risultati entrambi negativi al tampone.

IL BOLLETTINO

Ieri in tutto il Veneto sono stati registrati 19 nuovi contagi. Il totale dei pazienti positivi sale a quota 722 e Padova comanda la triste classifica con 241 casi. Seguono Venezia con 100 e Treviso con 94, mentre sono 118 i malati con domicilio fuori dal Veneto. Oltre ai 15 contagi padovani ieri sono stati comunicati due casi veneziani, un caso vicentino e un altro ancora in fase di assegnazione. In tutto il Veneto sono 31 i pazienti ricoverati positivi al Covid, di cui 16 all'Azienda ospedaliera di Padova (nessuno di questi è in Terapia intensiva). L'unica graduatoria in cui non troviamo Padova al primo posto è quello relativa alle persone in isolamento domiciliare: sono 2.717 in tutto il Veneto e primeggia Verona con 622.

I CLUSTER

All'ombra del Santo nell'ultimo mese il primo focolaio è stato quello legato alla commemorazione funebre della comunità camerunense celebrata il 4 luglio al Parco Fenice: contagiate 32 persone, di cui 3 operatori sociosanitari che avrebbero poi portato il virus alla casa di riposo Bonora di Camposampiero infettando un'infermiera e un'anziana. Trentadue sono anche i contagi registrati al magazzino dell'azienda di logistica Sda di Limena, mentre 18 sono quelli rilevati alla stamperia di libri Clesp di Padova. Eclatante anche il caso del Maap, mercato agroalimentare cittadino, con 17 contagi e centinaia di tamponi ad addetti, facchini e fornitori. Ora per il centro estivo servono 48 ore di attesa, mentre tutti sperano di ricevere gli esiti e tirare un sospiro di sollievo.

Gabriele Pipia

