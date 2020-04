LA SITUAZIONE

MESTRE Coldiretti lo dice con chiarezza: attenzione alle speculazioni. E ai furbetti, quelli che, pur in piena emergenza ci guadagnano magari solo importando il latte dall'Est Europa, quando sarebbe più opportuno dare una mano ai produttori locali. E proprio per infilare il coltello nella piaga, Coldiretti ha pensato bene di appellarsi alla Regione affinchè chieda al Ministero della Sanità di rendere noti i nominativi di quelle aziende che cercano di approfittare della situazione mettendo in crisi la filiera lattiero-casearia italiana. «Vogliamo che si evitino le speculazione - chiarisce il direttore di Coldiretti Veneto, Tino Arosio - anche se sappiamo, e ce ne stiamo rendendo conto, il consumatore italiano si sta avvicinando oggi più di prima ai prodotti della nostra terra. Per fortuna di tutti è come se ci trovassimo improvvisamente di fronte ad un patriottismo alimentare: chè è la nostra àncora di salvezza. Come abbiamo capito che i medici e i sanitari sono indispensabili, così il cibo e i prodotti del nostro Paese sono in cima al desiderio di tanti». Di certo, però la situazione non è florida. Anzi. Sono 62 mila le imprese agro-alimentari di Coldiretti nel Veneto in difficoltà; l'ortofrutta registra perdite tra il 30 e il 70 per cento a seconda dei prodotti. «E' scandaloso - denuncia Arosio - che la Polonia abbia bloccato l'esportazione della nostra frutta e verdura e ci siano invece qui, nella grande distribuzione, ortaggi e prodotti della terra provenienti dall'estero...».

C'è anche un problema di manodopera. Il blocco delle frontiere ha messo in ginocchio la raccolta nei campi. Piangono gli agriturismi che non hanno più ospiti, e pure le aziende florovivaistiche anche se una recente deroga ha concesso loro di operare a domicilio. Confagricoltura è preoccupata sulla produzione di vino. «Registriamo un calo del 40 per cento - dice il presidente Ludovico Giustiniani - e c'è il rischio che, con la prossima vendemmia, ci siano fortissime giacenze di vino. Riscontriamo una tenuta del settore zootecnico, ma quanto potrà durare? Le incognite non mancanoo. «Quando riapriranno le attività produttive? - si chiede Giustiniani - Dobbiamo essere consapevoli che la ripresa sarà graduale e non senza difficoltà. Servirà l'adozione di voucher per la manodopera stagionale, nuovi strumenti che consentano di incrociare rapidamente domanda e offerta di lavoro e anche evitare di arrivare impreparati alle scadenze che ci dà Madre Natura (raccolti, vendemmia, semina)». Dal canto suo Gianmichele Passarini della Cia ricorda come con l'emergenza virus si sia registrato un +11 per cento nei consumi casalinghi; +29% di vendita di scatolame. «Non è facile gestire - ricorda il presidente - 780 mila ettari di superficie agricola e quasi 75 mila aziende. La produzione lorda nel 2018 è stata di 6.4 miliardi di euro, l'export di 6.8 miliardi. Oggi siamo sottoposti ad un grande sforzo perchè non solo ci dobbiamo adeguare alle disposizioni governative, ma ne stiamo uscendo con le ossa rotte. Dalle speculazioni sul latte al florovivaismo, dall'agriturismo al mercato del mais, non possiamo che essere in trincea. Per questo abbiamo anche aperto un portale (iprodottidalcampoallatavola.cia.it) per orientare domanda e offerta. E ciò che più ci preoccupa è anche la zootecnia. Per questo abbiamo firmato un accordo quadro per il mais da granella per la filiera zootecnica italiana. Il mais è la materia prima per l'alimentazione degli animali allevati in Italia soprattutto quelli che costituiscono una filiera Dop».

