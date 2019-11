CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEGENOVA Dopo il crollo del viadotto sulla A6 Savona-Torino, ora anche un tratto dell'A26 vicino a Genova viene chiuso per «verifiche». E la Liguria rischia l'isolamento. In serata, Autostrade per l'Italia ha chiuso in entrambe le direzioni la tratta dell'autostrada A26 compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Una misura assunta per consentire verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud (quest'ultimo annoverato tra i viadotti ammalorati del dossier aperto in procura).Dunque si aggrava...