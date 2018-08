«La situazione è sfuggita di mano: contagiato ormai l'intero arenile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOJESOLO Meno di un mese fa era sceso in campo, denunciando situazioni ingestibili e di degrado, ma anche auspicando interventi da più parti. Alberto Maschio, il presidente dell'Associazione jesolana albergatori, ha ottenuto in risposta alle sue osservazioni da alcuni esponenti dell'amministrazione comunale l'accusa di creare allarmismo.I fatti degli ultimi giorni sembrano darle ragione...«Detta così sembra fin troppo facile, in realtà quando ho denunciato certe situazioni non immaginavo una cosa del genere. Questo è un episodio...