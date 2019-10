LA SITUAZIONE Continua l'avanzata del secondo esercito più forte del mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEContinua l'avanzata del secondo esercito più forte del mondo che ha raggiunto ieri il cuore del Rojava, la regione autonoma amministrata dai curdi Ypg e Sdf (Forze democratiche siriane), circa il 28% del territorio della Siria di Assad, proprio lungo il confine turco-siriano. Le cittadine di Qamishli, Ras Al Ayn(Serekanye in lingua curda), Tell Abyad (Gire Spi) e Kobane, inclusi tutti i molteplici villaggi intorno, sono stati al centro di violenti scontri sia via terra, nei centri abitati, sia via aerea. Difficile la conta dei...