IL PIANO

VENEZIA Il semaforo in Veneto non è più «verdino», «adesso tende all'arancione». C'è da preoccuparsi? «Non siamo in condizioni di pre-collasso, ma la situazione è di allerta», dice il governatore Luca Zaia, che però precisa: «Parlo della sanità». Il giorno dopo il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte che fissa la chiusura dei ristoranti a mezzanotte e blocca gli assembramenti da aperitivi già alle 18, Zaia ribadisce che nella sua regione l'emergenza non c'è. Sanitaria, beninteso: «Il 98,3% dei positivi non ha sintomi». E forse a rendere più chiara la fotografia del Veneto sono questi tre dati: negli ospedali sono ricoverati, tra medicina, malattie infettive e altri reparti, 427 pazienti con Covid. Nelle terapie intensive gli intubati positivi sono 50. E poi ci sono 169 cittadini che stanno facendo la quarantena a casa e che hanno sintomi. Totale: su una popolazione di quasi 5 milioni di abitanti, i contagiati con sintomi, dal semplice raffreddore al ricovero in rianimazione, sono 646. Chiaro che la situazione può precipitare, che la curva dei contagi può schizzare da un momento all'altro, e infatti a Verona c'è stato un medico che, lamentando la carenza di sanitari, è sbottato: «È peggio di marzo». «Il numero di positivi non può essere l'indicatore», dice però Zaia.

LA CRITICA

Dunque, è per evitare il collasso degli ospedali che la Regione sta predisponendo un nuovo piano di sanità pubblica con i vari step man mano che aumenteranno i ricoveri. Che poi è quello che, secondo Zaia, dovrebbe fare il Governo: «Se avessimo un modello di piano di salute pubblica nazionale per fasi, tutti saprebbero l'evoluzione della situazione. Eviteremo di aspettare la domenica sera, le conferenze stampa del presidente del Consiglio, di sentire i vari presidenti di Regione. Il vero tema è che oggi non c'è una road map a livello nazionale che definisca i parametri per un eventuale nuovo lockdown. Io tifo perché non si faccia mai un altro lockdown, ma non è possibile navigare a vista come oggi. E ho l'impressione che questo Dpcm sia un riscaldamento a bordo campo».

In Veneto, intanto, «in ogni Ulss sarà aperto un punto H24 per fare i tamponi rapidi» e nelle case di riposo si faranno i tamponi rapidi settimanali ai lavoratori. E se oggi, con 494 posti disponibili in terapia intensiva, l'occupazione è circa del 10%, Palazzo Balbi è pronto a schierare «l'artiglieria pesante» portando i letti a 1.016. Chiaro che, se dovesse verificarsi una eventualità del genere, gli ospedali si occuperebbero solo dei malati con Covid, salterebbero un'altra volta tutti gli interventi programmati, si faticherebbe a star dietro alle urgenze non legate al coronavirus. È per questo che anche ieri Zaia ha lanciato nuovamente l'appello ai cittadini: «Usate le mascherine, evitate gli assembramenti. Perché se il Covid ci collassa gli ospedali, siamo fottuti, è finita».

LA RICHIESTA

Del nuovo decreto del premier Conte, Zaia dice che «non ha introdotto norme stringenti che ci cambiano la vita», ma una richiesta a Palazzo Chigi c'è: «Se è vero che io posso fare azioni di allargamento delle restrizioni in accordo col ministro della Salute, chiedo anche avvenga anche il contrario: qualora Roma avesse la minima notizia della necessità di restringere, sia fatto obbligo al ministro della Salute di comunicarlo al presidente della Regione che poi deciderà se attivare o no queste azioni restrittive. Non è una rinuncia di autonomia, ma è un'assunzione di responsabilità che qualcuno deve prendersi. Perché noi abbiamo un osservatorio che è regionale e siamo sprovvisti degli strumenti per capire se c'è un'emergenza da zona rossa. Non vorrei che ci trovassimo, tra qualche mese, in una situazione simile. Abbiamo già visto questi dibattiti del tipo ma voi potevate fare tre mesi fa la zona rossa. Certo, se ne fossimo venuti a conoscenza. Questa è una norma di salvaguardia e che va nell'ottica della leale collaborazione tra le istituzioni. Oggi il Dpcm, senza questa norma, è zoppo rispetto alle competenze».

Quanto alla scuola, il governatore non concorda con l'idea di scaglionare gli orari: «Meglio far stare a casa una parte di studenti, a rotazione, mantenendo sempre l'insegnamento in classe».

Alda Vanzan

