La sinistra riparte da Frattocchie con un nuovo partito

Good bye, Lenin? Macché, al contrario: la sinistra ripartirà da Frattocchie, per mezzo secolo la scuola di formazione quadri del Pci. Il rudere che ospitò la voglia di egemonia del partitone rosso è inagibile. E dunque - il 6 e il 7 settembre - l'appuntamento sarà in un hotel della zona, non distante dalla Villa al km 22 dell'Appia, nel comune di Albano. La scuola estiva sarà promossa da Patria e Costituzione, la nuova creatura di Stefano Fassina e curata da Senso Comune. Le due associazioni alla fine del percorso daranno vita, appunto,...