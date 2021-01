LA FINANZA

ROMA Nessuna elezione anticipata, rimane tra gli scenari meno probabili. I mercati quasi non le mettono in conto. Ma l'instabilità conta. Tanto più quando si ha da presentare a Bruxelles un Recovery Plan dal quale dipende la svolta del nostro Paese ancora in pieno ciclone Covid. lo pensano gli investitori che ieri sono tornati a ricalibrare il rischio-Italia facendo decollare uno spread tornato a sfiorare quota 100, soltanto qualche giorno fa. Ma la pensano così anche gli analisti di Moody's preoccupati dell'eventuale «incapacità dell'Italia di trarre vantaggio» dalla risorse del Next Generation Ue. Con una «maggioranza fragile» rischia di pagare un prezzo anche il rating sul debito.

Dunque, anche Piazza Affari si è aggiudicata la maglia nera in Europa (-1,5%) in un finale di settimana pessimista per le principali Borse europee, accompagnate da un andamento analogo di Wall Street. Il differenziale Btp-Bund è risalito a quota 126 punti (da 118), sulla spinta di un monito sul rating arrivato a stretto giro, dopo quelli delle istituzioni europee - commissione Ue e Bce in primis - sull'utilizzo di queste risorse.

Il percorso accidentato verso il Recovery, segnato da un quadro di incertezza e fragilità, non contempla le elezioni anticipate, nelle previsioni degli esperti di Moody's: «Sono improbabili». Non solo perché «non sono nell'interesse di nessun partner della coalizione», soprattutto dopo la riforma costituzionale che ha ridotto i seggi in Parlamento. Ma anche perché «i sondaggi indicano anche che l'equilibrio di potere fra i partiti in Parlamento si sposterebbe contro la maggioranza dei partiti di governo se si dovessero tenere oggi le elezioni». Senza contare i rischi di affrontare le urne in piena pandemia, fanno notare gli stessi analisti.

LA SFIDA

Ma, anche senza elezioni, la sfida da affrontare non è comunque indifferente, tra governance e Next Generation Eu. «Questo governo indebolito», dicono gli esperti, «deve far fronte a imponenti sfide sia nel gestire l'attuale fase della pandemia che nell'assicurare un utilizzo efficace e tempestivo dei finanziamenti del Recovery Fund». Condizioni «cruciali per migliorare il basso potenziale di crescita dell'Italia». Del resto, il background dell'Italia nell'utilizzo dei fondi Ue non è dei migliori. Il tasso di assorbimento dei fondi strutturali della Ue da parte dell'Italia è stato debole, conclude il rapporto. Nel periodo 2014-2020, il tasso di assorbimento è stato finora solo del 39%, uno dei più bassi della Ue. E per il solo il 2019 la Corte dei conti ha rilevato che è stato versato solo il 30,7% dei fondi, il tasso più basso nell'area dell'euro. Come dire che non è detto che le cose andranno meglio con il Recovery Plan.

Ad accompagnare i prossimi mesi di incertezza rimane però il sostegno della Bce. Le ultime parole di Christine Lagarde sembrano aver convinto gli investitori che il piano di acquisti pandemico andrà avanti fino a marzo 2022, supportando l'offerta di bond nel breve e ancorando i costi di rifinanziamento nel processo. Fino al punto da allontanare i timori su un potenziali declassamenti da parte delle agenzie di rating come Standard&Poor's che ha deciso di alzare l'outlook dell'Italia alla fine dell'anno scorso proprio grazie all'assicurazione-Bce.

Sullo sfondo, le preoccupazioni riguardano però un po' tutte le Borse Ue in una giornata in cui l'Eurozona ha incassato un calo per l'indice Pmi composito a gennaio, che si è sentito sia dal manifatturiero che nei servizi. Sotto i riflettori anche il taglio da parte della Bce delle stime di crescita del Pil dell'Eurozonaper il 2021 al 4,4%, a fronte del 5,3% previsto a ottobre, ma con una più veloce ripresa nel 2022. Ma non sono incoraggianti anche le stime sulla disoccupazione media, seppure limate all'8,9% per quest'anno e all'8,3 per il prossimo.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA