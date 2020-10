LA BATTAGLIA

NEW YORK Politologi, giornalisti, docenti di scienze politiche, praticamente tutti gli esperti si arrovellano da mesi per immaginare cosa potrebbe andare storto la notte elettorale del 3 novembre. Ma la battaglia legale in realtà è cominciata da tempo. Ci sono in corso già 375 cause davanti a vari tribunali statali e centinaia di avvocati sono schierati sia per i repubblicani che per i democratici. Non esistendo una legge federale che unifichi il metodo di voto in tutti e 50 gli Stati, la situazione è diventata anche più complicata in questa stagione della pandemia, con i democratici che vorrebbero facilitare il voto e i repubblicani che si oppongono sostenendo che si faciliterebbero solo le frodi. Per capire quanto intensa promette di essere la lotta, si pensi che la campagna di Joe Biden, che ha le casse così piene che potrebbe permettersi di spendere 20 milioni al giorno fino al voto, sta continuando comunque a premere sui donatori per mettere da parte milioni di dollari per un fondo difesa. Il fondo dovrebbe garantire di poter assumere i migliori legali per eventuali contestazioni dopo il 3 novembre, a cominciare da piccole dispute nei distretti per arrivare fino alla Corte Suprema. Tanta fermezza nella preparazione scaturisce dalla convinzione che la parte avversa sia intenzionata a evitare in tutti i modi una sconfitta di Donald Trump. Lo stesso presidente da mesi continua a sostenere senza nessuna prova che le elezioni sono corrotte, che non sarà possibile fidarsi del risultato, e che lui non crederà a numeri se non uscirà vincitore. In altre parole: «Se non vinco, vuol dire che i democratici hanno imbrogliato». I repubblicani sostengono infatti che il tentativo dei democratici di allargare i metodi di voto per aiutare la popolazione spaventata dal Covid-19 non è che un trucchetto per frodare. E quindi, per esempio, contestano la validità del voto per corrispondenza. A Filadelfia hanno mandato degli emissari a filmare le cassette elettorali dove l'elettore può depositare il voto in busta, se non vuole andare a fare la fila all'ufficio postale. Secondo i repubblicani, ci sarebbero stati individui che hanno depositato più di una busta, e questo per loro sarebbe una prova della frode del cosiddetto «harvesting», una procedura criminale in cui degli estranei si impadroniscono delle buste elettorali dalle cassette delle poste e le usano per votare il proprio candidato. Il filmato potrebbe venir usato per un ricorso in tribunale.

GLI APPIGLI

Ma gli appigli promettono di essere vari per Trump, come peraltro ha già fatto capire lui stesso. Dopotutto non è un caso che abbia scelto in tutta fretta una nuova giudice per la Corte Suprema, le cui posizioni sono di destra e che all'occorrenza potrebbe essere il voto che gli dà ragione in caso di liti. Un ricorso potrebbe assomigliare molto a quello che vide George Bush contro Al Gore nel 2000: chiedere che gli Stati smettano di contare i voti oltre la notte delle elezioni. Siccome pare che almeno un terzo degli elettori voteranno per corrispondenza, la conta di questi voti potrebbe andare per le lunghe, ben oltre la notte del 3 novembre. A votare per posta sono soprattutto i democratici, mentre i repubblicani insistono che loro andranno di persona. Quindi nella prima fase della conta Trump (che ieri ha espresso il suo voto anticipato in Florida, di persona) dovrebbe essere in vantaggio, e allora gli Stati che gli sono amici potrebbero interrompere la conta, e impedire lo spoglio delle buste arrivate per corrispondenza. Inevitabilmente una simile decisione finirebbe alla Corte Suprema, dove data la prevista conferma della giudice Amy Coney Barrett entro pochi giorni - avremo per allora 6 giudici di destra e solo 3 liberal. Trump ha già annunciato che combatterà su tutti i fronti, ma i democratici, a differenza del 2000 - quando Al Gore decise di deporre le armi «per il bene del Paese» - hanno fatto sapere che questa volta lotteranno fino «all'ultimo appello».

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

