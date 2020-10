LA SFIDA

NEW YORK Un'America schizofrenica è quella che il pubblico ha potuto percepire giovedì sera, mentre il canale Abc teneva un town hall con il candidato democratico Joe Biden e la Nbc ne teneva uno in contemporanea con Donald trump. Da una parte si parlava di programmi e progetti, in una conversazione condotta con mano lieve da un giornalista, George Stephanopulos, che ha di fatto lasciato libero il campo a un pubblico eccezionalmente bene informato e un candidato desideroso di farsi capire.

DUE AMERICHE

Dall'altra una caccia grossa, con la conduttrice Savannah Guthrie all'attacco, determinata a inchiodare il candidato su ogni inesattezza, con un pubblico polemico e il presidente anche più polemico. Due Americhe che più diverse non potevano apparire, in una notte che imprevedibilmente si è risolta con una vittoria di audience per il vicepresidente, quando gli esperti prevedevano che la curiosità per i fuochi d'artificio di Trump avrebbe avuto la meglio. Comunque è un fatto che per molti c'è stata una sola vera vincitrice, quella Guthrie che è riuscita laddove tanti suoi colleghi non sono riusciti, e cioè a mettere spesso il presidente con le spalle al muro.

Australiana, madre di due bambini, 48 anni, con un passato di reporter nella CourtTv, specializzata in clamorosi casi legali, oggi conduttrice del popolare programma mattutino Today, la Guthrie ha tenuto per sé il microfono per i primi venti minuti di quell'ora che la Nbc aveva a sorpresa concesso a Trump suscitando polemiche per l'apparente «sgambetto» fatto alla rivale e a Joe Biden. Il presidente si era vantato di aver ottenuto «un'ora di pubblicità gratuita», ma mai calcolo fu più sbagliato: in quell'ora Trump ha ceduto troppo spesso alla rabbia, è stato confuso nelle risposte, e si è lanciato in affermazioni che la stessa Guthrie ha corretto in diretta, senza aspettare il fact check seguente a questi incontri.

Trump ha addirittura sostenuto che i lockdown sono stati un complotto della sinistra per danneggiare l'economia e sconfiggerlo alle elezioni, ha detto che indossare la maschera non protegge dal virus ma anzi «l'85% di quelli che la indossano se lo prende». Non ha voluto neanche disconoscere Qnon, il gruppo cospirazionista di estrema destra che crede che i democratici siano seguaci di Satana, che si cibino di sangue di bambini e siano dediti alla pedofilia. Guthrie lo ha incalzato sia su questo che su altri tweet a dir poco bizzarri, ricordandogli che non può rilanciare tutto a caso: «Lei è il presidente, non è lo zio pazzo che ritwitta qualsiasi cosa».

LE ELEZIONI

Anche sul voto, lo ha richiamato all'ordine quando Trump si è scatenato sulle sue solite accuse contro le «frodi»: «Non ci sono prove di queste frodi - ha protestato ferma la giornalista -. Lei sta seminando dubbi sulla nostra democrazia». Se Biden ha avuto un momento altrettanto difficile è stato sulla sua posizione riguardo la Corte Suprema e la possibilità che se eletto scelga di aumentare il numero dei giudici per equilibrare la maggioranza conservatrice rafforzata dalle nomine di Trump. Il giornalista della Abc è riuscito solo a ottenere che Biden si impegnasse a prendere una posizione chiara prima del voto del 3 novembre.

Alla fin fine Biden è sicuramente sembrato più noioso di Trump per chi cercava lo spettacolo e non una discussione politica seria. Ma a portare un po' di eccitazione alla campagna del 77enne ex vicepresidente sta arrivando Obama, che terrà per lui un comizio a Filadelfia, mercoledì prossimo, cioé 24 ore prima del prossimo e ultimo dibattito fra Biden e Trump.

Anna Guaita

