LA SFIDA

NEW YORK Quando entrava un anziano su una sedia a rotelle, gli scrutatori si alzavano e applaudivano. Ringraziavano così l'elettore che come loro aveva sfidato la pandemia del covid-19 per poter deporre il proprio voto nella macchina elettorale. Il seggio a Brooklyn ha reagito anche più entusiasta quando entrava un giovanissimo, ovviamente al suo primo voto: «First time voter!» esclamava il personale volontario applaudendo ancora. C'era un'aria di festa, nei seggi di New York ieri, che contrastava stridentemente con l'aspetto semideserto e timoroso nel resto della città. A New York come a Washington o a Filadelfia, i negozi erano barricati, la polizia era in stato di allerta e così i soldati delle Guardie Nazionali dei vari Stati. E immancabili le denunce di brogli: moltissimi su Twitter i post con l'hashtag #StopTheSteal (ferma il furto) e #FreeAndFairElections (elezioni libere e giuste) da parte dei sostenitori di Trump che segnalano presunti danni a sfavore dei repubblicani.

GIOIA E PAURA

Dopo una campagna elettorale lunga più di un anno, il Paese è entrato nella giornata del voto a metà fra la gioia e la paura, con i sondaggi che contribuivano a innervosire i democratici per l'arrivo di un'ultima consultazione condotta in Pennsylvania su un piccolo gruppo di elettori che spostavano l'ago a favore di Donald Trump dopo che fino al giorno prima il democratico Joe Biden era stato in vantaggio.

Alcuni big democratici hanno cercato di tranquillizzare gli elettori citando invece il Cook Political Report, il noto e rispettato studio dei trend politici americani, il quale non solo ha ironizzato su «alcuni sondaggi mediocri che dovrebbero essere solo usati per foderare le gabbie degli uccellini», ma ha ribadito che mentre gli americani stavano finalmente andando alle urne, Biden conservava un vantaggio di 7,4%. Che fa volare anche Wall Street, che chiude in rally il giorno del voto americano: il Dow Jones sale del 2,05%, mentre il Nasdaq avanza dell'1,85%.

Inutile comunque dire che per gli elettori democratici il ricordo del 2016, quando i sondaggi fecero in gran parte cilecca, ha trasformato l'appuntamento di ieri in una giornata di ansia, mentre al contrario quel ricordo ha dato a Trump e ai suoi sostenitori l'ottimismo che i sondaggi non comunicavano. Il presidente è tuttavia sembrato lievemente più sobrio del solito, e quando ha fatto visita alla sede della sua campagna ad Arlington, nei sobborghi di Washington, ha comunicato di non aver «preparato né un discorso della vittoria né un discorso della sconfitta», e ha insistito ancora una volta che l'America aveva «il diritto di conoscere il vincitore nell'Election Day».

Naturalmente non era affatto detto che il nome del vincitore potesse venir fuori nella notte, come è generalmente avvenuto nelle altre consultazioni. Si è infatti arrivati alle urne ieri con già 102 milioni di voti espressi anticipatamente, e secondo l'Us Elections Project, 35,9 milioni avevano votato di persona ai seggi nelle settimane scorse, e 64,9 milioni per posta.

LA MACCHINA CONTA-VOTI

Ma il voto per posta in alcuni Stati poteva essere conteggiato solo a partire da ieri mattina. E per quanto la Pennsylvania ad esempio avesse investito 5 milioni di dollari per fornirsi di macchine in grado di aprire le buste e leggere il voto a ritmi accelerati, doveva pur sempre tabulare e contare oltre 2 milioni e 600 mila buste, e contemporaneamente tenere testa alla massiccia affluenza di elettori che hanno invece scelto di esprimersi di persona. E le file in Pennsylvania erano ieri forse le più lunghe di tutti e 50 gli Stati. Il responsabile dell'ufficio elettorale statale ha ammonito ieri mattina che data la mole di lavoro, è probabile che il conteggio non finisca prima di venerdì.

Trump, consapevole che la sua strada verso la vittoria aveva bisogno di un'affermazione in Pennsylvania, e che i voti postali sono favoriti dai suoi rivali democratici, aveva già espresso varie volte diffidenza verso il loro conteggio e aveva chiesto ai suoi fedeli di andare a monitorare i seggi. Tuttavia, nei 718 seggi della Pennsylvania ieri regnava la tranquillità, nonostante le file. E lo stesso è stato segnalato da altre città considerate a rischio di manifestazioni, come Houston in Texas, dove gruppi di pro-Trump e pro-Biden i sono limitati a gridarsi slogan stando però ai lati opposti della strada.

LANCIO DI UOVA

Tranquilli anche i seggi di New York, dove il giorno prima invece una carovana di automobili pro-Trump era stata accolta a insulti e lancio di uova a Times Square. Maggior nervosismo nella North Carolina, un altro Stato cruciale e in bilico che ha dovuto comunicare che la chiusura dei seggi sarebbe stata ritardata e anche i risultati sarebbero stati in ritardo.

SOLUZIONI PACIFICHE

Dal canto loro Joe Biden e la sua vice Kamala Harris hanno lanciato appelli agli elettori affinché scegliessero sempre soluzioni pacifiche: «Credo fortemente - ha detto Kamala - che per chiunque votiamo, difenderemo l'integrità della nostra democrazia e il trasferimento pacifico del potere. E che ci sono delle linee che, indipendentemente da chi si vota, non saranno superate». Joe Biden ha cercato di comunicare il suo ottimismo ma anche la sua fede, cominciando la giornata con una visita in Chiesa, dove ha seguito la Messa. Poi si è recato alla casa della sua infanzia, Scranton, in Pennsylvania e ha scritto sul muro: «Con la grazia del Signore, da questa casa alla Casa Bianca».

Anna Guaita

