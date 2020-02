LA SFIDA

LONDRA Con l'economia in forma smagliante e il rischio di una frontiera fisica con l'Irlanda del Nord scongiurato, in condizioni nomali il taoiseach' Leo Varadkar, forte del modo fermo e competente con cui ha tenuto testa ai britannici nel dossier Brexit, dovrebbe avere in tasca la rielezione con il suo partito di centro-destra, Fine Gael. Eppure quando oggi gli irlandesi andranno a votare dalle 7 del mattino alle 10 di sera, dalle urne potrebbe uscire un risultato ben diverso, perché sono molti i temi che hanno cambiato l'equilibrio delle cose in una campagna segnata da un forte desiderio di rinnovamento di un paese che si è arricchito rapidamente ma non ha ancora visto migliorare i suoi servizi per la popolazione.

E a sorpresa lo Sinn Fein, da partito di lotta storicamente legato alla causa repubblicana, inizia a essere visto da molti elettori come un possibile partito di governo, con le risposte giuste ai problemi delle persone normali: sanità al collasso e grave crisi abitativa innanzi tutto. La leader Mary Lou McDonald, che ha avuto il difficilissimo compito di raccogliere l'eredità di una figura imponente ma anche molto controversa come quella di Gerry Adams, che ha sempre negato di essere stato uno dei capi dell'Ira nonostante le moltissime testimonianze che dicono il contrario, sarebbe al 41% nei sondaggi, mentre Varadkar e il leader di Fianna Fail Michael Martin sarebbero entrambi al 30%.

Il Fine Gael raccoglierebbe il 17% dei voti, mentre il partito rivale di Martin, socialmente più conservatore, avrebbe il 22%, dietro al 25% dello Sinn Fein, che con soli 42 candidati non avrebbe comunque la forza per governare da solo.

NIENTE BREXIT

La Brexit, paradossalmente, è scomparsa dal novero dei temi importanti, perché il fronte comune formato dai partiti negli anni scorsi ha convinto gli elettori che la questione sia da una parte risolta, e che dall'altra le due formazioni terrebbero sostanzialmente la stessa linea in qualunque futura trattativa. Il governo di minoranza di Varadkar, quarantunenne medico e omosessuale dichiarato, ha dovuto chiedere l'appoggio del Fianna Fail su ogni dossier per poter governare, ma sulla Brexit i due arci-rivali sono stati effettivamente compatti. E i 4 milioni di elettori irlandesi sono tornati a guardare alla loro vita quotidiana e ai settori che neppure la crescita ruggente pre-crisi e il recupero formidabile degli ultimi anni sono riusciti a riformare.

Fianna Fail promette di spendere e investire, mentre Varadkar vorrebbe continuare sulla linea attuale per rafforzare la crescita e sanare i conti. E poi c'è il problema della riforma delle pensioni statali, che si possono ottenere solo a 68 anni anche se molti lavoratori devono andare in pensione a 65, con un gap di tre anni.

Cristina Marconi

