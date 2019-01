La sfida giallo-verde riparte da autonomia e referendum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA La Lega ha rotto gli argini. Le cautele prima utilizzate da Salvini per salvaguardare Di Maio, il garante del contratto tra gli azionisti di governo, non ci sono più. «Non faremo sgambetti al Movimento 5Stelle ma non ci fermeranno, difenderemo a spada tratta le nostre battaglie e non avremo freni su quelle dei grillini», spiega uno dei big del partito di via Bellerio. Il segnale della nuova strategia è quel cartello mostrato l'altro giorno dal ministro dell'Interno al termine del consiglio dei ministri che ha dato il via...