LA STORIAROMA Un edificio dai muri sbrecciati e segnati dal tempo nella vecchia Kabul. Al secondo piano, un locale senza particolari segni esterni ospita la sinagoga che Zebulan Simantov, l'unico ebreo rimasto in Afghanistan, tiene in vita. Vive completamente solo tra i fiumi di gente disperata e in fuga e gli studenti coranici che cercano di mandare messaggi tranquillizzanti raccolti soltanto da pochi.MINORANZEQualche giorno fa un portavoce...