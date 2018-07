La sfida di Open Arms: sbarchiamo in Spagna, di Roma non ci fidiamo `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Ancora migranti alla deriva in giro per il mediterraneo. Ancora la questione dei porti chiusi, aperti o non giudicati «sicuri». Dopo l'episodio del drammatico naufragio davanti alla Libia dell'altro giorno, altre imbarcazioni di organizzazioni non governative cariche di migranti lanciano sos. Stipati su un barcone e alla deriva: dallo scorso sabato una quarantina di migranti provenienti da Egitto, Mali, Nigeria e Bangladesh sono bloccati a largo delle coste tunisine.Come riportato dal portale di notizie europeo InfoMigrants,...