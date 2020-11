LA SFIDA

Come ogni quattro anni, tutto il mondo guarda al voto americano. L'attesa per queste elezioni è tanta e oltre 90 milioni hanno già votato: ce la farà davvero il democratico Joe Biden, ex Vice Presidente dell'ancora molto apprezzato Barack Obama, in vantaggio da mesi contro il presidente uscente Donald Trump? I sondaggi suggeriscono di sì. Non solo il vantaggio di Biden sarebbe importante nel voto popolare, ma si sostanzierebbe poi in buona parte degli Stati in bilico. Eppure, gli analisti politici mettono le mani avanti, nessuno si fida ad esporsi troppo.

LA CAUTELA

La ragione di questa cautela sta nell'esperienza di quattro anni fa: anche all'epoca, Trump era lo sfavorito. Anche all'epoca, i sondaggi premiavano la candidata democratica, Hillary Clinton. Il giorno del voto, il guru dei numeri della politica americana, Nate Silver, aveva affinato il suo modello predittivo, fino a quel momento quasi infallibile: Hillary Clinton era stimata al 48,5%, Donald Trump al 44,9%. La previsione sui voti elettorali, la chiave per vincere le elezioni americane, assegnava alla candidata democratica 303 voti, contro i 235 di Trump. L'unione di questi dati portava a Hillary il 71,4% di possibilità di vittoria, con il tycoon al 28,6%.

Il voto popolare si avvicinò molto ai dati di Nate Silver: 48,2% dei voti alla Clinton, 46,1% a Trump, il quale però ribaltò le previsioni vincendo 304 voti elettorali, andando quindi ben oltre i 270, il leggendario numero da raggiungere per vincere le elezioni. In pratica, i sondaggi nazionali furono quasi perfetti, ma Trump vinse di pochissimo in tutti gli stati decisivi. Gli errori dei sondaggi si concentrarono soprattutto su pochi stati: Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Florida. Eppure, le stesse previsioni di Silver mostravano come quei dati lasciassero a Trump più di una possibilità su quattro di portare a casa la vittoria, ma in pochi si concentrarono su quel dato: l'enfasi delle previsioni sottolineò soprattutto il vantaggio di Hillary. Oggi, paradossalmente, avviene l'esatto opposto. Nate Silver, nel suo Fivethirtyeight.com, assegna a Trump il 10% di chances di vittoria: buona parte degli analisti politici si sta concentrando sull'evidenziare la possibilità concreta che, pur con l'attuale vantaggio, il Presidente uscente possa restare alla Casa Bianca (da ieri blindata per la paura di possibili violenze).

Tuttavia, dal 2016 a oggi ci sono molte differenze: il numero di indecisi è inferiore, il vantaggio di Biden è più del doppio rispetto a quello della Clinton, ed è rimasto stabile. Per vincere, Trump avrebbe bisogno di un errore nelle ricerche ben superiore a quello di quattro anni fa. Inoltre, i sondaggisti hanno fatto tesoro degli errori passati, introducendo migliorie metodologiche, aggiungendo pesi nei sondaggi che permettessero di quantificare il sostegno ai candidati dei segmenti di elettorato meno istruiti. Nello stato che molti prevedono deciderà queste elezioni, la Pennsylvania, i Dem sono avanti di cinque punti nei sondaggi, e in caso di sconfitta potrebbero comunque vincere prevalendo in Florida o in Arizona, oppure in North Carolina o Georgia, tutti stati in cui sembrano in leggero vantaggio.

Giovanni Diamanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA