BELGRADO Critiche alla Serbia per la sua decisione di spostare il prossimo luglio da Tel Aviv a Gerusalemme la propria ambasciata in Israele sono venute da Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza. Citato ieri dai media a Belgrado, Borrell ha detto di aspettarsi dalla Serbia, che è impegnata nel negoziato di adesione alla Ue, un graduale allineamento della propria legislazione e politica nei confronti di Paesi terzi con le posizioni e le politiche dell'Unione europea.

E ciò riguarda, ha osservato, anche il trasferimento dell'ambasciata serba a Gerusalemme, che è in contrasto con la politica di Bruxelles. «Tutti i passi diplomatici che potrebbero mettere in dubbio la posizione comune della Ue su Gerusalemme costituiscono seria preoccupazione e rammarico», ha detto Borrell, che ha criticato al riguardo anche il Kosovo, che ha ugualmente annunciato l'intenzione di aprire la sua ambasciata a Gerusalemme, con la normalizzazione dei rapporti con Israele. Gli annunci sulle due ambasciate a Gerusalemme erano stati fatti il 4 settembre scorso a Washington, a margine della firma alla Casa Bianca, presente Donald Trump, di un accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici fra Belgrado e Pristina, accordo concluso grazie alla mediazione dell'amministrazione americana.

