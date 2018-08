CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Un caso emblematico della difficoltà, per un'impresa privata, di lavorare per la committenza pubblica. È quello raccontato dalla sentenza, depositata nei giorni scorsi, con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di una carrozzeria di Thiene contro il ministero dell'Interno e la prefettura di Vicenza. Al termine di una battaglia quasi ventennale, combattuta per ricevere il pagamento dell'attività di custodia dei veicoli sottoposti a fermo o a sequestro da parte della polizia stradale, la ditta si è vista riservare...