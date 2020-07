LA SENTENZA

VENEZIA Tre condanne per lo scandalo dell'Agenzia delle entrate del Veneto. Il Tribunale conferma quel traffico illecito di influenze per cui la Procura di Venezia aveva portato alla sbarra un ex colonnello della Guardia di Finanza, Vincenzo Corrado, e una commercialista di Treviso, Tiziana Mesirca. Assolve, però, Corrado dagli altri reati che gli erano stati contestati, a cominciare dalla corruzione. E infligge una prima condanna per accesso abusivo all'anagrafe tributaria anche all'ex responsabile dell'Ufficio Grandi contribuenti dell'Agenzia regionale delle entrate di Marghera, Christian David. Si chiude così il processo veneziano, filone principale dell'inchiesta che nel 2017 portò alla luce una serie di interventi illeciti, con relativi pagamenti e favori, per ammorbidire vari accertamenti fiscali di cui si occupava l'Agenzia delle entrate del Veneto. Un'inchiesta che coinvolse una ventina di persone, tra cui molti imprenditori, che ha già portato a vari patteggiamenti, mentre un altro filone si aprirà davanti al giudice per l'indagine preliminare a settembre.

LE PENE

Ieri, nell'aula bunker di Mestre, il presidente del collegio giudicante, Stefano Manduzio, ha letto una sentenza articolata. Quattro anni di reclusione e cinque di interdizione dai pubblici uffici, nonché la confisca di somme e beni costituenti il prezzo dei reati, sono stati inflitti a Corrado, 55 anni, per traffico illecito di influenze e collusione militare, assolto però da corruzione, truffa, rivelazione di segreto d'ufficio, falso ideologico. Per Mesirca, 56 anni, la pena è di due anni e tre mesi di reclusione per concorso con Corrado nei reati di traffico illecito di influenze e collusione militare. Infine David, 50 anni, che è stato condannato in questo filone a otto mesi di reclusione, con la sospensione della pena, per accesso abusivo all'anagrafe tributaria, assolto invece dal reato di rivelazione di segreto d'ufficio. Per l'ex dirigente del Fisco ci sarà, però, un altro processo per induzione indebita che si aprirà davanti al Gup a settembre.

I COMMENTI

«L'accusa è soddisfatta - ha commentato, a caldo, il pm Stefano Ancilotto - La posizione più difficile non era quella dell'ex colonnello. I fatti erano stati ammessi. Il punto era la loro qualificazione giuridica. C'era invece la posizione di una commercialista di rilievo che sosteneva di aver applicato tecniche di diritto tributario. Così non ritenevamo fosse e così ha deciso il Tribunale. Ora resta un altro filone aperto, complessivamente l'inchiesta ha portato sequestri, patteggiamenti, condanne». Presenti in aula sia Corrado che Mesirca, un po' sollevato il primo (per lui la Procura aveva chiesto sette anni), al contrario della seconda (il Tribunale ha accolto la richiesta dell'accusa). Entrambi non hanno voluto commentare la sentenza. «Soddisfatto a metà» si è detto l'avvocato Vincenzo Crea, difensore dell'ex colonnello: «Un passo importante, questo primo grado. Sono cadute le corruzioni, la truffa, il falso... Restano dei residui per cui andremo in appello». Si profila l'appello anche per la commercialista. «Siamo sorpresi in quando convinti della nostra innocenza - il commento dell'avvocato Carlo Broli, difensore con la collega Patrizia Vettorel - Sapevano degli aspetti di questo processo che si prestano ad interpretazioni non chiarissime. Gli elementi a discarico ci sembravano prevalenti. Leggeremo la sentenza». In linea anche il difensore di David, l'avvocato Marco Vassallo: «Sono stupito dall'esito, mi sarei atteso un'assoluzione piena. Leggeremo le motivazioni, sono curioso». Per il deposito il Tribunale si è preso 90 giorni.

