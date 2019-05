CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Sono da indennizzare tutti i danni alla salute insorti dopo una vaccinazione, anche quelle non obbligatorie e molto risalenti nel tempo, purché ci sia un nesso tra inoculazione del vaccino e conseguenze «irreversibili». Lo sottolinea la Cassazione, applicando quanto stabilito da diversi interventi della Consulta e dalla legge 119 nel 2017. Proprio quell'anno la Corte d'Appello di Venezia aveva invece respinto, così come in precedenza il Tribunale lagunare, la richiesta di risarcimento avanzata da una donna a cui il siero...