LA SENTENZAVENEZIA Più di vent'anni fa rischiò di morire per l'assunzione di un farmaco contro il colesterolo, il Lipobay, a causa del quale è rimasto invalido e per lungo tempo non ha potuto lavorare. Ora la Cassazione ha finalmente fatto diventare definitivo il risarcimento a favore di un odontoiatra di Mirano, in provincia di Venezia, confermando la condanna della casa farmaceutica Bayer spa a risarcirlo per i gravi danni sofferti,...