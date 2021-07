Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZAVENEZIA Niente riconoscimento della figlia al padre prevaricatore e violento nei confronti della ex. L'ha deciso la Cassazione, rispedendo a Venezia il caso di un cittadino di origine straniera, che prima il Tribunale e poi la Corte d'Appello avevano invece autorizzato a procedere. Secondo gli ermellini, nel bilanciamento fra i vari interessi in gioco bisogna tenere in considerazione anche l'atteggiamento dell'uomo verso le donne,...