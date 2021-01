LA SENTENZA

VENEZIA Nessuna sanzione amministrativa al trasgressore, prima di avergli dato la possibilità di mettersi in regola. Era questo l'obiettivo della legge approvata due anni fa dal Consiglio regionale, che aveva anche demandato alla Giunta l'individuazione delle violazioni ammesse e dei relativi adempimenti. Ma proprio attorno a questa delega, la norma è stata giudicata illegittima dalla Corte Costituzionale.

IL RICORSO

Era stato il Governo a presentare ricorso contro il testo, che mirava a superare il meccanismo della diffida e a introdurre «l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti», nell'ambito dei procedimenti di accertamento delle trasgressioni nelle materie di competenza della Regione. Palazzo Chigi temeva che questa opportunità potesse indebolire l'efficacia deterrente delle sanzioni, «incentivando in sostanza il destinatario della norma a tenere il comportamento vietato o a non adempiere l'obbligo imposto», almeno fino a che l'inosservanza non fosse stata scoperta. Invece per la Consulta si tratta di «legittime opzioni di politica criminale o di politica sanzionatoria, che questa Corte ha il dovere di rispettare, nella misura in cui non trasmodino nella manifesta irragionevolezza».

LE MOTIVAZIONI

Piuttosto, secondo i giudici, viene leso il principio di legalità delle sanzioni amministrative. Come si legge nelle motivazioni, la legge regionale «omette infatti radicalmente di definire il preciso ambito di applicazione dell'istituto, non fissa «il termine» entro cui il trasgressore deve mettersi in regola e non indica «le conseguenze» della regolarizzazione. «Tutti questi profili argomenta la Consulta sono affidati pressoché interamente alle determinazioni di un atto della Giunta regionale, da assumere semplicemente sentita la competente commissione consiliare, anziché essere predeterminati dalla legge regionale stessa». (a.pe.)

