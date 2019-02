CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Nello scontro tra toghe, la Consulta dà torto ai giudici e ragione agli avvocati. In estrema sintesi è questo il senso della sentenza, depositata ieri, con cui sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'Appello di Venezia, nei confronti della legge del 1990 che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In un distretto già appesantito dalla grave carenza di personale, com'è stato recentemente confermato...