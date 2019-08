CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA La notte tra il 24 e il 25 agosto 2018 Mohamed Gueye, 26 anni, senegalese, veniva arrestato in un ostello a Mestre. Era il mostro che tutti stavano cercando, il violentatore di una quindicenne triestina stuprata sul litorale di Jesolo nelle prime ore del 23 agosto di un anno fa. Ieri Mohamed Gueye per quel rapporto sessuale, che lui ha sempre ammesso, ma che per il pubblico ministero di Venezia Massimo Michelozzi è in realtà una violenza sessuale, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere. Più 5mila euro di...