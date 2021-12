LA SENTENZA

VENEZIA La difesa ha giocato tutto sulla presunta incapacità di intendere e di volere dell'imputato minorenne, sostenendo che non era in grado di capire cosa stesse facendo quando accoltellò Marta Novello, lo scorso 22 marzo, in quanto fu colto da dissociazione mentale. Ma la perizia disposta dal Tribunale ha concluso per un semplice vizio parziale di mente, provocato dall'immaturità del quindicenne. E così il processo si è concluso con una condanna a sei anni e otto mesi di reclusione, in quanto il minorenne è stato ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio e tentata rapina.

La sentenza è stata pronunciata ieri mattina, a conclusione di una camera di consiglio durata un paio di ore. La giudice Patrizia Botteri è partita da una pena base di 14 anni, poi ridotta grazie alle varie attenuanti e allo sconto di un terzo dovuto alla scelta del rito abbreviato. Al giovane è stata inflitta anche una misura di sicurezza di due anni (da scontare successivamente alla pena detentiva) alla luce della sua pericolosità sociale.

IMPUTATO ASSENTE

Il legale del giovane imputato, l'avvocato Matteo Scussat, ha già annunciato che proporrà appello dopo aver letto le motivazioni, insistendo per ottenere il riconoscimento dell'incapacità totale di intendere e di volere e, contestualmente, l'avvio di un percorso di riabilitazione attraverso il quale riuscire a superare i problemi che affliggono il suo assistito.

Il quindicenne (di cui non indichiamo le generalità in applicazione della Carta di Treviso), su consiglio del suo difensore, non ha preso parte all'udienza: il giudice ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare emessa a suo carico e, di conseguenza, resterà recluso nell'istituto per minori di Treviso dove si trova da mesi.

Ha invece partecipato al processo, in qualità di osservatore, il legale che assiste Marta e la sua famiglia, l'avvocato Alberto Barbaro. Il rito minorile non consente la costituzione di parte civile delle vittime che, eventualmente, possono avviare successivamente una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni sofferti. Azione che la famiglia si riserva di valutare. L'avvocato Barbaro non ha voluto rilasciare dichiarazioni, limitandosi a ricordare che i suoi assistiti chiedono che venga rispettato il loro desiderio di riservatezza, in un momento difficile e di particolare sofferenza. Marta si sta pian piano riprendendo, ma non sarà facile per lei dimenticare l'accaduto.

L'episodio di violenza si verificò a Mogliano, a poca distanza da via Marigliana, dove la ragazza abita assieme alla famiglia. Marta era uscita a fare jogging quando fu aggredita e colpita con 23 coltellate. Non appena si riprese dalle ferite, raccontò agli inquirenti di essere stata avvicinata dal ragazzino il quale le chiese del denaro. La ventiseienne rispose di non averne con sè, in quanto era uscita soltanto con il cellulare, ed è a questo punto che fu colpita ripetutamente.

LA CONFESSIONE

Lo stesso imputato nel corso delle indagini preliminari ha confermato di non conoscere la ragazza, spiegando di averla seguita e fermata semplicemente perché voleva soldi. Secondo il consulente medico legale della difesa, il dottor Rizzo di Padova, la reazione violenta successiva alla rapina sfumata, ovvero le 23 coltellate, costituirebbe la dimostrazione di una dissociazione mentale. Tesi non condivisa dal perito incaricato dal giudice, il professor Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile di Bologna, il quale ha concluso per una immaturità del ragazzino.

Gianluca Amadori

